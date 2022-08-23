Son dakika: Gram altın 1000 liranın altına düşer mi? Ons altın için Alman bankadan kritik tahmin: Uzman isimler bir bir açıkladı

Son dakika: Altın fiyatlarının düşüş eğiliminde olması ve ons başına 1.800 doların üzerinde herhangi bir kazanç elde edememesi nedeniyle birçok yatırımcı hayal kırıklığına uğramış durumda. Ons altın düşmüş olsa da Federal Rezerv (Fed) olağanüstü bir sıkılaştırma döngüsüne girerken, fiyatlar 1700 dolar civarında destek gördü. Ons altın şu anda yılın başındaki seviyenin yüzde 4,5 altında işlem görüyor. Dün yüzde 1'e yakın düşüşle 1732 dolara kadar gerileyen sarı metal 28 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Altının ons fiyatı yarınki kritik öneme sahip Jackson Hole toplantısı öncesinde 1750 dolardan işlem görüyor.

Altının yükselen faiz oranları ve ABD dolarındaki artan ivme karşısında zorlanmasına rağmen, Commerzbank değerli metal analisti Carsten Fritsch, mevcut ortamda fiyat hareketinin beklenenden çok daha iyi olduğunu söyleyerek, "Yatırımcıların hayal kırıklığına rağmen, altının bu yıl diğer varlık sınıflarına kıyasla hala en iyi performansı gösterdiği unutulmamalıdır" dedi.

ALMAN BANKA YIL SONU ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Alman bankası altın piyasasında bir miktar dirençli güç görse de, yılın geri kalanı için altın fiyat tahminlerini düşürmeye devam ediyor. Commerzbank, 2022 yıl sonu için altın fiyatı tahminini 1800 dolar/ons seviyesine indirdi. Fritsch, "Kısa vadede altın yeniden baskı altına girebilir çünkü ABD Merkez Bankası yıl sonuna kadar faiz oranlarını daha da yükseltebilir" ifadelerini kullandı.

2023 İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ancak Commerzbank altından tamamen vazgeçmiyor. Banka, toparlanma beklemek için biraz erken olduğunu ancak 2023'ün başında daha yüksek fiyat potansiyeli gördüklerini kaydederek, "Faiz artırım döngüsünün sona erdiği belli olur olmaz altın fiyat yükselmeye başlamalı. Dördüncü çeyrekte durumun böyle olması muhtemel” açıklamasında bulundu.

Commerzbank, 2023'te altın fiyatlarının ons başına 2.000 ABD Doları olan önceki tahminden aşağı, ons başına 1.900 ABD Doları olarak sona erdiğini görüyor.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

Gram altın fiyatları ise TCMB'nin faiz kararı ile birlikte 1040 lirayı aşmasının ardından dün 1007 liraya kadar düşmüştü. Altının gram fiyatı bu sabah 1010 liradan değerleniyor.

Gram altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, “Gram altın kurlara ve ons fiyatına bağlıdır. Ons bazında ciddi geri çekilmeler yaşanmamaktadır. Ancak Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra dolar kuru için 18.10-18.40 aralığı yeni salınım noktası olarak görülmektedir. Bu noktalar yukarı yönlü kırılmadığı sürece bir taraftan da altının onsu artmadığı sürece gram altın fiyatlarının da 1010-1040 seviyelerinde durulması çok muhtemel görülmektedir” yorumunda bulundu.

“Kısa vadede gram altında 1000 lira seviyelerinin altı beklememek gerekmektedir. Kurlarda yeni yukarı seviyeler test edilirse yeniden altında 1040 TL’nin de üzeri görülebilecektir. Eğer resesyona dair emareler artarsa faiz artışlarında şahin politikalar azaltılabilecektir” diyen Prof. Dr. Sefer Şener yatırımcılara şu kritik ipuçlarını verdi:

“Dolayısıyla bu yeniden hem altının ons fiyatını hem de gram altın fiyatını yukarı taşıyacak bir unsurdur. Bu olasılık değişmediği sürece ve kurlar da 18 liranın altına çekilmediği sürece altında yeniden 1000 TL’den daha aşağı seviyeleri görmek mümkün olmayacaktır. Orta ve uzun vadede mutlak suretle gram ve ons olarak da altın yukarı seviyelerde fiyat oluşumunu gerçekleştirecektir."



