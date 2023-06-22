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SON DAKİKA: Gram altın, dolar, borsa… 3’lü kur sona erdi! İşte Merkez Bankası faiz kararına piyasaların ilk tepkisi…

22.06.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Gram altın fiyatı, dolar/TL kuru ve borsa, Merkez Bankası faiz kararı sonrası yatırımcıların radarında yer alıyor. Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faizleri artırarak yüzde 15 seviyesine yükseltti. Bu haber sonrası 22 Haziran Perşembe Kapalıçarşı’da güncel döviz kurları ile gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları hareketlendi. Borsada MB bankasının faiz kararı sonrasında yükseliş daha da arttı. Bist 100 ve Bist30'da artış yüzde 2'yi geçti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Gram altın, dolar, borsa… 3’lü kur sona erdi! İşte Merkez Bankası faiz kararına piyasaların ilk tepkisi…

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk ve en kritik sınavını geride bıraktı. Merkez Bankası faiz kararı Haziran 2023 için belli oldu. Banka yüzde 8,50 seviyesinde bulunan politika faizini 650 baz puan artışla 27 ay sonra ilk kez yükseltti ve faiz oranı yüzde 15 oldu. Piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı sonrası altın, dolar ve borsanın ilk tepkisi böyle oldu.

FED BAŞKANI POWELL KONUŞTU, ONS ALTIN ÇAKILDI

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’nde yapacağı sunumun metninde daha yüksek faize işaret edilirken, enflasyonu yüzde 2’ye düşürme sürecinde yolun hala uzun olduğu ifade edildi. Paranın patronu, Fed’in para politikası kurulu üyelerinin neredeyse tamamının faizlerin yıl sonuna doğru bir miktar daha yükselmesinin uygun olacağını düşündüğünün altını çizdi. Gelen verilere bağlı olarak her toplantıda karar vermeye devam edileceği ifade edildi.

Ons altında bir süredir devam eden negatif hava, Fed Başkanı Powell’ın açıklaması sonrası daha da kritik bir hal aldı. Ons altın fiyatı Powell'ın açıklamaları ile 1918 dolara kadar sarktı ve 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

1505 TL ile tarihi zirvesinden kademeli olarak uzaklaşan gram altın fiyatı da geriledi. Dün gün içerisinde 1472 TL’ye kadar yükselen altının gram fiyatı 1454 TL’ye kadar geri çekildi. Ons altın fiyatı bugün 1938 dolar seviyesinde bulunurken, Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın fiyatı bin 459 TL’den değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 399 TL, Cumhuriyet altını 9 bin 774 TL ve 22 ayar bileziğin gramı bin 438 TL’den alıcı ile buluşuyor.

ALTIN

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE EURO FİYATI

Seçimlerden önce artan belirsizlik ve kurda oluşan baskının etkisiyle oluşan 3’lü kur dönemi, ekonomi yönetiminin belli olması ve piyasalardaki baskının kalkmasıyla birlikte sona erdi. Kapalıçarşı’da dolar kuru banka kotasyonlarının altına düştü. Seçimlerin ardından ise hızla yükselişe geçen dolar/TL kuru sadece geçtiğimiz hafta yüzde 11 değer kazanmıştı. Hafta başından bu yana 23,5 TL seviyelerinde dengelenen kur faiz kararının ardından Kapalıçarşı’da 23,66 TL oldu. 26 lirayı aşarak tarihi zirvesini güncelleyen euro/TL kuru da aynı dakikalarda 26,04 TL seviyelerinden değerleniyor.

DOLAR

BORSA İSTANBUL’DA SON DURUM

Seçimlerin ilk turunda sert düşerek devre kesici ile açılış yapan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, 28 Mayıs’taki ikinci turun ardından yükselerek 5000 puan psikolojik seviyesini yeniden aşmıştı. Bu sabah güne 13,40 puan artışla 5500,23 puandan başlayan borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 5.216,51 puana yükseldi. Faiz kararının ardından ise 5.296,72 seviyesinde bulunuyor. Borsada MB bankasının faiz kararı sonrasında yükseliş daha da arttı. Bist 100 ve Bist30'da artış yüzde 2'yi geçti.

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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YÜKSELİŞTE

Merkez Bankası’nın net rezervleri de toparlanma eğilimine girdi. Buna göre Banka’nın net rezervi 9 Haziran haftasında eksi 3,17 milyar dolara yükseldi. Net rezervler önceki hafta eksi 5,7 milyar dolar olarak tarihi düşük seviyeye gerilemişti.
Brüt rezervler 9 Haziran haftasında 99,8 milyar dolara geriledi. Önceki hafta bu rakam 100,5 milyar dolardı. TCMB’nin döviz rezervi ise 58,2 milyar dolardan 57 milyar 790 milyon dolara geriledi. Altın rezervi ise 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi. 9 Haziran haftasında net rezerv ise eksi 5,7 milyar dolardan eksi 3,2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise eksi 61,2 milyar dolardan eksi 59,9 milyar dolara çıktı.


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