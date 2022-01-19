Son dakika… Gram altın fiyatı için iki senaryo! Yarın 14.00’te düğüm çözülecek

Son dakika... Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken vatandaşlar, "Altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi?Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Gram altın için alım fırsatı destek eviyesi nedir?” sorularının cevabını araştırmaya başladı. Altın fiyatları üzerinde kritik etkisi olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 Ocak'taki kararları öncesinde fiyatlamaların başladığını kaydeden analistler, gram altın için de önemli senaryoları yatırımcı ile paylaştı. İşte güncel altın fiyatları...

SİNEM ERYILMAZ

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere banka yetkililerinin faiz artırım patikasına dair verdiği şahin mesajların, ülkede son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileriyle desteklenmesi sonrası, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentileri güçlendi.

Enflasyon endişeleri 10 yıllık ABD devlet tahvili getirileri 1,86’yı görerek iki yılın zirvesine çıktı. Dolar endeksi ise yükselişe geçti. Altın fiyatları artan dolar ve Hazine getirileri, yatırımcıların para politikasının yakında sıkılaşacağına ve Omikron varyantının küresel büyümeye yarattığı risklere odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izliyor. Ons altın dün 1818 dolardan güne başlamasının ardından 1804 seviyesini test etti. Bu sabah ise altın ons fiyatı yüzde 0,11 düşerek 1811 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler Fed’in politikalarının riskleri her geçen gün artırdığını ifade ederken, ons altında 1790-1830 bant aralıklarının 25 Ocak’taki faiz toplantısına kadar geçerliliğini koruduğunu belirttiler.

GRAM ALTINDA HAFİF GERİLEME

Haftanın ilk işlem gününe 792 lira seviyelerinden başlayan gram altın fiyatı ise Salı günü en düşük 784 lirayı görmesinin ardından küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar kurunun yükselişten destek bularak 798 liraya kadar yükseldi. Gram altın fiyatı 19 Ocak Çarşamba günü değer kaybederek 789 lira (07:12) seviyelerinden değerleniyor.

“ONS ALTIN İLK ÇEYREKTE DÜŞEBİLİR”

Yılın ilk çeyreğinde ons altın fiyatları için baskılanma ve düşüş öngördüğünü ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “1790 dolar altındaki kapanışlar önce 1765 ve devamında 1725 dolar seviyesini işaret ediyor. Ama yılın ilk çeyreği ile alakalı öngördüğüm bu düşüşler orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı verecektir. Enflasyon ile alalı beklentiler fiyatlanmamışken ve 6 aydır baskılanan ons altını konuşuyoruz. Bu yüzden mutlaka yukarı yönlü tepkiler de verecektir. Ons altında sadece ABD belirleyici olmayacak. Jeopolitik riskler de ons altın üzerinde sürpriz gelişmelere neden olabilir. Ama orta ve uzun vadede hızlı yükselme bekliyorum.

GRAM ALTINDA KIRILMA TARİHİ

Gram altın fiyatındaki kritik seviyeleri de açıklayan İslam Memiş, “Ons altındaki düşüş gram altındaki düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oldu. Çünkü dolar kurunda bir miktar toparlanma gördük. Gram altın 800 lira sınırını zorlamaya devam ediyor. Gram altın fiyatında takip ettiğim bant aralığı aşağıda 780, yukarıda da 820 lira. Perşembe günü saat 14.00’da Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra bir kırılma bekliyorum. Bu kırılma ile birlikte faiz kararı hangi yönde gelirse altının gram fiyatı o yöne kırılacak. Merkez Bankası faiz indirimini devam ettirirse dolardan güç toplayan gram altın yeniden 820 lira seviyesini yukarı yönlü kırabilir. Ancak pas geçmesi durumunda da 750, devamında 720 lira seviyelerinin görülme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum.



