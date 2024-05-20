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SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ons rüzgarına kapıldı! Yeni haftada sürpriz ‘rekor’: ‘Kaç yıldır yapmadığı bir şeyi yapıyor, uyuyan dev uyandı’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.05.2024 07:40
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Son dakika: Ons altın fiyatı küresel piyasalarda yeni haftaya rekor ile başladı. Yüzde 1’in üzerinde değer kazanan ons yurt içinde gram altın fiyatı, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınını da etkiledi ve yükseliş hızlandı. Altın fiyatları için değerlendirmelerde bulunan Yatırım Uzmanı Mert Başaran, “Ons altının 3000-3100 dolara kadar, gram altın olarak da 4000-4500 lirayı önümüzdeki yıl görmesi çok olası. Altının önü açık. Kaç yıldır yapmadığı bir şeyi yapıyor. Uyuyan dev uyandı” yorumunu yaptı.

SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ons rüzgarına kapıldı! Yeni haftada sürpriz ‘rekor’: ‘Kaç yıldır yapmadığı bir şeyi yapıyor, uyuyan dev uyandı’

Son dakika haberi… Altın fiyatları, beklenenden daha düşük gelen ABD enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası Fed'in yakın vadede faiz indirimine gitme ihtimalini artırmasının ardından yükselişine devam ediyor.

ONS ALTIN (2)

Yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi, Suudi Arabistan Kralı'nın rahatsızlığı ve İsrail Başbakanı Netanhayu'nun bir ateşkes konusunda isteksizliğinin devam etmesi ons altın fiyatını rekor seviyelere taşıdı. Ons altın bu sabah erken saatlerde 2440,56 dolara kadar yükseldi. 2430 dolarlık son rekorunu da egale eden altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1 artışla 2438,47 dolar civarında bulunuyor.

ONS ALTIN (5)

GRAM ALTIN FİYATI 2700 LİRAYA YAKLAŞTI

Yurt içinde gram altın fiyatı da yüzde 1’in üzerinde değer kazanımı yaşadı. Altının gram fiyatı bu sabah 2.665 lira seviyelerinden değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 4.228 TL’den ve Cumhuriyet altını fiyatı ise 17.243 liradan haftaya başlangıç yaptı.

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"ALTININ ÖNÜ AÇIK"

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yatırım Danışmanı Mert Başaran, ‘Tek bir gerçek var’ diyerek yaptığı açıklamasında, “Tüm zamanların zirvesini böyle kırıyorsa altının önü açıktır. Bir de dolar Türkiye’de ucuz kaldığı için gram altında bir ucuzluk var. Dolayısıyla altınları bozmamak lazım. Uzun vade için altınlarınızı tutmaya devam edin” ifadelerini kullandı.

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"BURADA BİR UYANIŞ VAR"

Başaran küçük yatırımcının en büyük sorununun panik olduğunun altını çizerek, “Altında düşüşler oluyor ama o sırada dolar artıyor, dolar arttığı için altında düşüşleri göremiyor. Altın fiyatları bu seviyede hiçbir şey değil. Ons altının 3000-3100 dolara kadar, gram altın olarak da 4000-4500 lirayı önümüzdeki yıl görmesi çok olası. Altının önü açık. Kaç yıldır yapmadığı bir şeyi yapıyor. Uyuyan dev uyandı. 3 yıldır uyuyordu, uyanıyor. Burada bir uyanış var” yorumunda bulundu.


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