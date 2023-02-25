SON DAKİKA: GRAM ALTIN fiyatları tepetaklak! 30 Aralık sonrası ilk kez oluyor: 18 günde tam 90 TL…

Son dakika haberi... ABD enflasyonunun öncü göstergeleri olan ve hane halkının gelir ile harcamalardaki değişimini gösteren veriler açıklandı. Beklentilerden fazla artış gösteren verilerin ardından dolar endeksi 105 seviyesi üzerine çıktı. Piyasalarda ise Fed’in gelecek üç toplantıda da faiz artışına gideceği beklentisi daha da artmış durumda.

ALTIN 2023 KAZANCININ TAMAMINI SİLDİ

Ons altın fiyatı ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin yarattığı baskıyla 28 Aralık 2022’den bu yana en düşük seviyeyi görerek 1815 dolara geriledi. Yaşanan son düşüşle birlikte ons altın 2023 yılı boyunca yüzde 6’ya yakın düşüş yaşadı. 2022’yi 1.823 dolardan kapatan kıymetli metal yatırımcısını eksi tarafa geçirdi.

GRAM ALTIN DİP SEVİYEDE

Gram altın fiyatları da ons tarafındaki gerilemenin etkisiyle 1,100 liranın altına indi. Hafta sonu kapalı piyasada altının gram fiyatı 1.095 TL’ye gerileyerek 30 Aralık 2022 sonrası dip seviyeyi gördü. 2 Şubat’ta görülen 1,185 TL rekor seviyeye göre kayıp yüzde 7’yi aştı.

İSLAM MEMİŞ ALTIN ALMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMANI AÇIKLADI

Yatırımcılar şimdi merakla altında sıradaki hamlenin ne olacağını araştırırken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi. Memiş, Mayıs ayında öngörülen seçime kadar altın ve dövizde herhangi bir hareketlenme olmayacağını ancak Haziran itibariyle özellikle euroda bir yükseliş olacağını belirterek, altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi.



