Son dakika: Gram altın için flaş tahmin! “Bu seviyelere gidiyor, son fırsat…”

Son dakika: Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtı sekizinci günde devam ederken, bölgede peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Rus güçlerin başkent Kiev dahil birçok bölgede saldırıları devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş piyasalarda belirsizliği tetiklerken başta altın olmak üzere güvenli liman metallerine büyük bir hareketi oluşturdu. Jeopolitik durum her geçen gün daha da kötüye giderken altın fiyatları son 1,5 yılın zirvesini görmesinin ardından yüksek seyrini koruyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan ons altın 1920-1950 dolar aralığındaki yerini Perşembe günü de devam ettiriyor. Altının ons fiyatı şu sıralar 1925 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar kurunda yaşanan yükselişle geçen hafta 920 TL’ye kadar tırmanmıştı. Altının gram fiyatı günü 865 liradan kapatmasının ardından 3 Mart Perşembe’ye yükselişle başladı. Gram altın fiyatı şu sıralar 870 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1440 TL, cumhuriyet altını ise 5 bin 904 liradan satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN İÇİN FLAŞ TAHMİN

Son günlerde hem ons altın fiyatları, hem de kur arttığı için gram altın fiyatları da yükselmeye başladı. Yazının yazıldığı sıralarda 870 TL seviyesinde işlem görüyordu. Ekonomist Tunç Şatıroğlu Twitter hesabından altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaştı. Gram altının 880 TL direncine yeniden yaklaştığını hatırlatan ekonomist, sonraki hedefin 959 TL olacağını tahmin etti.

“Gram altın 880 TL direncine yeniden yaklaşıyor. Buradan sonraki hedef 959 TL olacaktır. Ancak artık buralar dirence yakın olduğu için son bir alım fırsatı verebilir” diyen Şatıroğlu, mevcut seviyelerin dirence yakın bulunduğu için son bir alım fırsatı olduğunu belirttikten sonra, “Önce düşüş olduğunu görmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“ALTIN FİYATLARININ ŞU ANDA 3 BİN DOLARA ÇIKMASI GEREKİRDİ”

Bir diğer isim Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, piyasalarda yaşanan bu gelişmeleri ‘tezgâh’ olarak yorumlayarak, “Kısa vadede al-sat yapmayın, varlıklarınıza sahip çıkın. 2022 yılında hiç kimseyi rahat bırakmayacaklar. 2022 yılında öyle bir tezgâh hazırladılar ki sizin elinizdeki altını alma tezgahı. Yaklaşık 2,5 aydır uyarılarımı yapıyorum. Hala ısrarla TL ile işlem yapan var. TL üzerinden işlem yapanlar zarar edecek. Bunu aylardır söylüyorum. 2022 yılında insanların elindeki bütün varlıkları almak için piyasa oluşturdular. Rusya’da, Ukrayna’da bir tantana çıkarılıyor. Ama hedef başka. Film başka. Parayı çok güzel bir şekilde katlıyorlar şu anda. Günlerdir yaşananlara rağmen altının ons fiyatı 1925 dolar. Şu an altın fiyatlarının normalde 2000, 2500 hatta 3000 dolar seviyelerine çıkması gerekiyor. İşte manipülasyon burada” dedi.

“DİKKAT DAĞITTILAR, HERKES ENFLASYONU DEĞİL SAVAŞI KONUŞUYOR”

“Son 6 aydır dünyada enflasyon patlak vermiş, insanlar fakirleşiyor ve ısrarla altın, gümüş satıyorlar” diyerek sözlerini sürdüren İslam Memiş şunları dile getirdi:

“Çünkü insanları enflasyonun geçici olduğuna inandırmak için. Enflasyonun olduğu yerde altın, gümüş, petrol fiyatları kraldır. Bunlara rağmen ons altın 1925 dolar seviyesinde çünkü dikkatler farklı yere dağılıyor. ABD Merkez Bankası Fed’in 50 baz puan faiz artırımı beklentisi vardı. İhaleyi Putin’e bıraktılar. Bütün dünyada enflasyon endişesi vardı. Dünyadaki siyasi istikrar bozulacaktı. Bütün dünya liderleri ihaleyi Putin’e bıraktı. Bu çok güzel bir bahane oldu. Artık kimse enflasyonu konuşmuyor. Herkes savaşa odaklandı.”



