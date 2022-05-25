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SON DAKİKA | Gram altın ne kadar olacak? Son altın tahmini dikkat çekti: Temmuz ve yıl sonunda uçacak...

25.05.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Son günlerde yeniden yükselişe geçen gram altın 970 TL seviyesine çıkarken, uzmanlardan gelen tahminler gündem yarattı. "Gram altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren uzmanlar Temmuz ve yıl sonunu işaret etti. Temmuz ayında gram altının için 1200 TL'ye kadar yükselebileceği belirtirken, yıl sonu için yapılan tahmin 'yok artık' dedirtti. İşte gram altın fiyatıyla ilgili son tahminler...

SON DAKİKA | Gram altın ne kadar olacak? Son altın tahmini dikkat çekti: Temmuz ve yıl sonunda uçacak...

Son dakika: Gram altındaki yükseliş dikkat çekerken, Temmuz ayı ve 2022 yıl sonu altın fiyatları için yapılan tahminler dikkat çekiyor. 25 Mayıs Çarşamba (bugün) 970 TL'den işlem gören gram altının Temmuz ayı itibariyle 1200 TL'ye kadar yükselebileceğini öngören uzmanlar, yıl sonu içinse bomba bir tahminde bulunuyor. Vatandaşlara 'altın satmak için acele etmeyin' diyen uzman isimler, gram altının yükselişini sürdüreceğini belirtti.

SON DAKİKA | GRAM ALTIN İÇİN TEMMUZ VE YIL SONU TAHMİNİ

Posta'da yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de ons altının önümüzdeki dönemde bir süre 1.800-1.900 dolar bandında hareket edeceğini söyledi. Haziran sonrasında ise merkez bankalarının yapacağı faiz artışlarının da etkisiyle onsun 1.950 doların üzerine çıkacağını belirten Yıldırımtürk, "Sene sonuna doğru ise onsun 2 bin ve 2 bin 150 dolar olacağını düşünüyorum. Çünkü gıda enflasyonu ve jeopolitik riskler gibi altını destekleyen sorunlar devam ediyor" diye konuştu.

altın

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Altındaki bu yükselişin sürpriz olmadığını söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Hem ons hem de gramın yükseleceği belliydi. Yani ons altındaki 1.800 dolara kadar olan sarkmaların bir toparlanma sürecine girmesini bekliyorduk. Çünkü jeopolitik riskler, küresel çapta tedarik sıkıntıları ve tüm dünyada enflasyon devam ediyor. Bu da yatırımcıları güvenli limana yönlendiriyor. Onstaki artışın temel nedeni bu. Onsta yine 2 bin doların üzerinde bir atak bekliyorum" dedi.

son dakika gram altın

"GRAM ALTIN TEMMUZDA 1200, YIL SONUNDA 1450 TL"

Gram altının ise ons etkisi dışında yurtiçinde dolar bazlı arttığını ifade eden Memiş, "Gramdaki bu artış daha başlangıç. Temmuzda önce 1.200 liraya, yıl sonunda ise kademe kademe 1.450 liraya ulaşmasını bekliyorum. Altın yükselişe geçtiği için satmayı düşünen yatırımcılara acele etmemelerini tavsiye ediyorum. Altın temmuz ayından sonra 1.000 liranın altına düşmeyecek. Yani daha asıl yükselişler başlamadı. 1.000 lirayı görmeden harekete geçmemelerini öneriyorum" diye konuştu.

altın fiyatları

DOLAR İÇİN HAZİRAN SONUNU İŞARET ETTİ

Altının Türkiye'de olduğu gibi yurtdışında da yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşacağını ifade eden Yıldırımtürk, "Yani Avrupa ve Amerika'daki vatandaşlar da bizim gibi altına yönelecek. Çünkü parasının değerini korumak isteyecek ve altın tüm dünyada enflasyona karşı bir koruma kalkanı olarak öne çıkacak" diye konuştu. Gram fiyatının doların 16 lira olmasıyla yükseldiğini belirten Yıldırımtürk, "Haziran sonunda doların 17 lira olmasını bekliyorum. Bu durumda gramın önce 1.000 lira, sene sonunda da 1.450 lira olacağını öngörüyorum" dedi.

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