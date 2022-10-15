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Son dakika… Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! Düşüş sürerken kimse bunu beklemiyordu: İşte telaffuz edilen rakamlar…

15.10.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Güncel, anlık altın fiyatları yatırımcıların ilgi odağında kalmaya devam ediyor. ABD enflasyon verisi sonrası sert düşen gram altın ve ons altın fiyatları için ünlü analist Tunç Şatıroğlu’ndan kritik bir tahmin geldi. “Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?” sorusunun cevabını veren uzman isim gram altın ve çeyrek altın fiyatları için rakam verdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? İşte 15 Ekim altın fiyatları için son dakika gelişmelerinin detayları…

Son dakika… Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! Düşüş sürerken kimse bunu beklemiyordu: İşte telaffuz edilen rakamlar…

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Tüm gözler gelecek hafta Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Hafta içinde ABD enflasyonu ile sert düşen ons altın başta olmak üzere gram altın fiyatı yatırımcıyı tedirgin etmişti. Altındaki sert düşüş sürerken yatırımcılar için kritik tahminler geldi. Piyasaları değerlendiren ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, düşüşün geçici olduğunu söyleyerek hem gram hem çeyrek altın için kritik rakamı açıkladı. Peki 15 Ekim Cumartesi altın fiyatlarında son durum ne oldu? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç lira oldu? İşte merak edilenler...

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PİYASALAR ABD ENFLASYONU İLE ALEV ALDI

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler küresel pay piyasalarında oynaklığı artırmaya devam ediyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

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75 BAZ PUAN NEREDEYSE KESİN

Fed yetkililerinin hafta boyunca yaptıkları açıklamalarda, şahin duruşlarında değişiklik olmadığı görülürken, yıl sonunda politika faizinin yüzde 4,5 ila 5 arasında olması gerektiğine yönelik fikir beyan edenlerin sayısı artıyor. Söz konusu yönlendirmeler de böylece Kasım ve Aralık’ta 75'er baz puan faiz artışına işaret ediyor. Hatta buna kesin gözüyle bakılıyor.

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FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Önümüzdeki toplantı ise 1-2 Kasım'da yapılacak. Faiz kararı 2 Kasım saat 21.00'de açıklanacak. Yılın son Fed toplantısı da 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

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SIRADA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI VAR

Yurt içinde gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, gelecek hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.

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PİYASALARDA NE OLDU?

ABD'nin tahvil piyasalarında satış baskısı etkili olmayı sürdürürken, ülkede tahvil faizleri 9 haftadır üst üste yükseliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bu hafta yaklaşık 18 baz puan yükselişle yüzde 4'ün üzerinde kapanırken, bu seviye Temmuz 2008'den bu yana en yüksek haftalık kapanış olarak kayıtlara geçti. Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yüzde 7,2 değer kaybederek 90,7 dolara gerilerken, altının ons fiyatı da yüzde 3 azalışla 1.644 dolara indi. Geçtiğimiz hafta 1024 lira seviyesinde olan gram altın ise bu hafta yüzde 3,81 azalışla 985 liraya geriledi. Dolar/TL haftalık bazda yatay bir seyir izlerken, haftayı bir önceki haftalık kapanışın hemen altında 18,5816'dan tamamladı.

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YENİ ALTIN TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Özellikle altın fiyatlarının yönüne ilişkin uzmanların yorumlarını araştıran yatırımcılar için ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu’ndan kritik bir altın fiyat tahmini geldi. Düşüşlerin kalıcı olmadığını söyleyen Tunç Şatıroğlu, değerli emtiaların fiyatlarının yüzde 35 artacağını söyledi. Şatıroğlu aynı zaman gram altın fiyatının 1.500 liraya kadar ulaşacağını söyledi. Bu sırada çeyrek altının fiyatı için de yaptığı tahminleri paylaşan Tunç Şatıroğlu, çeyrekte 2,000 lira rakamını işaret etti.

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