SON DAKİKA | Gram altın zirveden bayrak sallıyor! İslam Memiş çok net rakam verdi: ‘1.550 TL kuvvetli ihtimal…’

Son dakika haberi: Ons altın Ağustos 2020'de ulaştığı tarihi zirve olan ons başına 2.075 dolara doğru ilerliyor. Bugün 1.950 dolar sınırında hareket eden altının ons fiyatı Nisan 2022 sonrasında en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Yurt içinde ise dolar/TL kurunun 18.80 TL üzerinde kalması ve ons tarafından gelen destekle gram altın fiyatları yeni rekor seviyeye ulaştı. Altının gram fiyatı bu sabah 1.178 liranın üzerini görerek rekor yeniledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER ÖN PLANDA

Yatırımcılar altın fiyatları için uzman tahminlerini araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Altın puslu havayı sever. Ne zaman ekonomik kriz olsa ne zaman savaş riski olsa ne zaman belirsizlik olsa dünyadaki yatırımcılar altına sığınır. Ukrayna Rusya tarafındaki riskler hala devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek” diyen uzman isim, “Bu sürecin bitmesini istemiyorlar. Bu jeopolitik riskler ne kadar uzarsa gelen haber akışı ne kadar çok rahatsızlık verirse altın fiyatları da bir o kadar yükselir. Dolayısıyla jeopolitik risklerin altın fiyatlarına olumlu bir katkısı olacağını düşünüyorum” şeklinde görüş bildirdi.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

“Çok yüksek bir ihtimalle 1.500’ü görür. Çünkü ons altında 2.500 – 3.000 dolar seviyeleri beklenirken Haziran’dan sonra bir kur atağı bekleniyor. Dolayısıyla çarpana baktığımız zaman gram altında 1.450-1.550 gibi rakamları görmesi çok kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor” diyerek gram altın için tahminini açıklayan İslam Memiş yatırımcıya şu uyarıda bulundu:

“Merkez Bankaları bunu baskılarsa biraz gecikir. En az altı yedi ay daha ellerindekileri bozdurmasınlar. Sürekli alırsınız kenara koyarsınız, ne zaman ihtiyacınız olur ev alırsınız araba alırsınız başka bir şeye ihtiyacınız olur o zaman bozdurursunuz.”





