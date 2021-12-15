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Son dakika: Gram altında yeni rekor

15.12.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın dolar/TL kurundaki hareketliliği izleyerek rekor tazeledi ve 840 lira sınırına dayandı. Yatımcıların göz bu akşam 21:00'da açıklanacak Fed faiz kararında.

Son dakika: Gram altında yeni rekor

Gram altın, küresel altın fiyatlarında bir süredir yukarı yönlü hareket olmamasına rağmen dolar/TL'deki yükselişle rekor tazeledi. Dolar/TL'nin 14,76 ile yeni bir zirve görmesiyle gram altın da 839 TL ile rekor tazeledi.

Altın yatırımcıları bu akşam açıklanacak olan Fed faiz kararına odaklandı.

Fed Başkanı Jerome Powell halihazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu belirtmiş ve enflasyonun artık geçici olduğunu düşünmediklerini vurgulamıştı.

GRAM ALTIN

Yatırımcıların takibinde olan gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi.

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar kurunun 14,76 seviyesini görmesiyle çarşamba günü 838 TL ile yeni bir zirve görmüş oldu.

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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ

ONS ALTIN

Geçen haftaya 1.783 dolar civarında başlayan ons altın, hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyrettikten sonra cuma günü açıklanan enflasyon verisi öncesinde 1.770 dolara kadar gerilmişti. Enflasyon verisiyle beraber toparlanan güvenli liman, haftayı 1.782 dolar ile kapatmıştı. Ons altın, salı günü haftanın ilk iki günü dar bir bantta işlem gördükten sonra 1.770 dolar civarına geriledi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde Fed'in beklentilerin ötesinde şahinleşebileceği endişesinin altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin kararın piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekti.

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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