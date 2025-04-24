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Son dakika | GSM hatlarında depremde neden sorun yaşandığı belli oldu! Sarsıntı sonrası operatörler büyük tepki toplamıştı

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Dün İstanbul'u sallayan depremden sonra GSM hatlarında sorun yaşanması operatörleri tepkilerin odağına koymuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu üç şirketle bir araya geldikten sonra açıklama yaptı. Uraloğlu, GSM hatlarında yaşanan sorunun nedenini açıklarken "Normalin 2,5 katı kadar olan bir kapasiteyi hiçbir problemsiz karşıladık" dedi.

Son dakika haberi: 6,2 büyüklüğündeki 23 Nisan İstanbul depreminin ardından depremzedeler sevdiklerine ulaşmak istedi ancak hatlarda yaşandı. Sosyal medyada GSM operatörlerine bir tepki yağmuru oluştu. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, üç GSM şirketinin yetkilileriyle konuştu.

3 GSM ŞİRKETİYLE GÖRÜŞME SONA ERDİ

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

  • Bugün Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom temsilcilerimizle hem durum tespiti yaptık hem ileriye dönük neler yapılabileceğini konuştuk. İstanbul'da 3 operatörümüzün 20 bin adet baz istasyonu söz konusu. Bunların hiçbirinde aksama eksikliği yaşamadık.

"NORMALİN 2,5 KATINI PROBLEMSİZ KARŞILADIK"

  • Normalin 2,5 katı kadar olan bir kapasiteyi hiçbir problemsiz karşıladık. Dünkü depremlerde 7 ila 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu. İnternet üzerinden yapılan aramalarda ise 2 katlık bir artış oldu.

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"YÜZDE 25'İ MAALESEF KARŞILAYAMADIK"

  • 2,5 kat olan bir kapasitede 7 ila 10 kat bir artış olduğu takdirde burada biz mevcut aramaların yüzde 75'ini karşıladık. Yüzde 25'iyse maalesef onları karşılayamadık. Çünkü 7 ila 10 kat artış olmuştu.

  • Web ve internet tarafında 2 kat artışı tamamen karşıladık ve herhangi bir problemle karşılaşmadık.

  • Haberleşmelerde mutlaka internet tabanlı uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu hem kendileri hem de kamu görevlileri için daha sağlıklı olacaktır.

"GSM OPERATÖRLERİNE EN BÜYÜK CEZA YENİ YATIRIMLARIN YAPILMASI"

Bakan Uraloğlu toplantıdan önce yaptığı bir açıklamada ise 6 Şubat depreminde yaşanan iletişim sorunun hatırlatılması üzerine, GSM operatörlerine verilen en büyük cezanın yeni yatırımların yapılması olduğunu belirtti.

İstanbul'da GSM alanında kullanılan kulelerin deprem anında yıkılmaması için çelik olarak kurulduğunu dile getiren Uraloğlu, "Öncelikle kamu arazilerine sonra da müsait olan diğer arazilere kuruluyor. Hepimiz kriz anında sevdiklerimize ulaşalım istiyoruz, ama bir taraftan da bazı istasyonlarının sağlık endişesinden uzak olmasını istiyoruz, bu durumu optimize etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dünkü Silivri açıkları merkezli 6,2'lik İstanbul depremi sonrası da 5,9 ve 4,9'u bulan çok sayıda deprem meydana gelmişti. Bu sırada GSM operatörlerinin çökmesi nedeniyle vatandaşlar telefonla iletişim kuramamıştı. Yakınlarına, sevdiklerini ulaşamadığını söyleyip isyan edenler sosyal medyada GSM operatörlerine tepki yağdırmıştı.

2019 DEPREMİNDEN SONRA CEZA KESİLMİŞTİ

26 Eylül 2019'da yine merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan, 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında şebekelerde yoğunluk nedeniyle kesinti yaşanmıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, üç şirkete toplam 15 milyon 64 bin 874 TL idari para cezası vermişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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