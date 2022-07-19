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Son dakika haberi | Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo! Benzin ve motorinde 6 lira detayı...

19.07.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarında da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Üst üste gelen benzin ve motorindeki zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren 96 kuruş indirim yapıldı. Böylece fiyatlar mayıs ayı seviyelerine geri döndü. Peki 19 Temmuz Salı güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne durumda?

Son dakika haberi | Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo! Benzin ve motorinde 6 lira detayı...

Son dakika: Çin’de beklenenden daha fazla daralma olması, ABD hükümetinin müttefik petrol üretici ülkelerle görüşmesi ve ABD Merkez Bankası Fed’in yüksek oranlı faiz artışı yapacağı beklentileriyle geçen hafta petrol fiyatlarında kayıplar yaşandı. Ham petrol 91 dolar, Brent ise 96 dolara gerileyerek Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden hemen önceki seviyelere döndü. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle Rusya ile Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesine ulaşan brent petrol, yeni haftada yukarı yönlü hareket etti. Fiyatların yukarı yönde hareket etmesinde ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif bir faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petroldeki düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatları için flaş bir gelişme yaşanmıştı. Peki 19 Temmuz Salı güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri takip ederken flaş bir gelişme yaşandı. Cuma günü benzin fiyatlarına 86 kuruş indirim yapılmış ancak resmi tatilin araya girmesi nedeniyle indirim gerçekleşmemişti. Cuma günü gerçekleşemeyen indirimin ardından indirim oranı da değişerek 96 kuruşa çıktı. Böylece benzin fiyatları bu gece yarısından itibaren 96 kuruş daha geriledi. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa indi. Motorin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı.

MOTORİN FİYATLARI 30 LİRADAN GERİ DÖNMÜŞTÜ

30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükselmişti.

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BİR AYDA 6 LİRA GERİLEDİ

Benzin fiyatları son indirim ile birlikte Mayıs ayındaki seviyelerine geri döndü. 11 Haziran tarihinde benzinin litresi 28,50 lira ile rekor seviyeye çıkmıştı. Son yapılan indirimin ardından bir aydan biraz fazla bir zaman diliminde fiyatlar 6 liraya yakın gerilemiş oldu. Haziran ayının son günlerinden bu yana ise benzin fiyatları yaklaşık yüzde 13, motorin fiyatları yüzde 15, LPG fiyatları ise yüzde 12 düşüş yaşadı.

BAKAN NEBATİ: 'AKARYAKIT FİYATLARINDA İLAVE DÜŞÜŞLER BEKLENİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vatandaşın gündeminden düşmeyen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Ukrayna’da devam eden savaşın tetiklemesiyle, geçen aylarda petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan beklenmedik fiyat artışlarının kaçınılmaz olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yükseliş yönlü etkilediğini belirtti.

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Bu gelişmelerin bir sonucu olarak haziran ayının son günlerinde Türkiye'de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin de 30 lira seviyelerini gördüğüne işaret eden Nebati, "Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade ederek, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir." dedi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 Temmuz Salı)

İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 25,40 TL
Benzin litre fiyatı 22,70 TL
LPG litre fiyatı 10,52 TL

ANKARA
Motorin litre fiyatı 25,49 TL
Benzin litre fiyatı 22,82 TL
LPG litre fiyatı 10,84 TL

İZMİR
Motorin litre fiyatı 25,50 TL
Benzin litre fiyatı 22,82 TL
LPG litre fiyatı 10,64 TL


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