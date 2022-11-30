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Son dakika haberi: Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı... Herkes asgari ücret ve EYT'yi bekliyor! Beştepe'de sürpriz zirve

30.11.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ve EYT gündemiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Milyonlarca çalışan ve emekli hem asgari ücret hem de EYT ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Asgari ücret için çift maaş teklifi de masada. Bakan Nebati ve Bakan Bilgin, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu. Sürpriz olarak nitelendirilen toplantı, gündemde yoktu!

Son dakika haberi: Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı... Herkes asgari ücret ve EYT'yi bekliyor! Beştepe'de sürpriz zirve

Son dakika haberi: İki bakan, bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmenin detayının sözleşmeliden kadroluya geçen memurlar konusu, asgari ücret zammı ve EYT olduğu gelen bilgiler arasında. Bilindiği gibi asgari ücret maratonu yarın başlıyor. NTV muhabiri Serkan Kaya, ziyaretin detaylarını anlattı.

SON DAKİKA: BEŞTEPE'DE SÜRPRİZ ZİRVE! GÜNDEM ASGARİ ÜCRET VE EYT

'Günün ilk saatlerinde belli olmayan bir toplantıydı. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının kapalı bölümünden bazı illerden gelen talepler oldu ki belediyelerin vergi borçları ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması üzerineydi. Bu talepler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili Bakanlarla bir toplantı yapmaya karar verdi. Edinilen bilgiye göre o toplantı da bu akşam 18.15’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'E GELECEK'

Aslında masadaki ilk başlık bu vergi ve prim borçları olsa da zamanlaması açısından oldukça dikkat çekici. Yarın itibari ile asgari ücret maratonu başlayacak. İlk toplantı gerçekleşecek. Asgari ücrette nasıl bir yol haritasının ele alınacağının da bu toplantıda gündeme gelmesini bekliyoruz. Bir yandan da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi de çalışma aşamasında devam ediyor. Onun da önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesi bekleniyor. O konuda gelinen noktanın da yine masada olmasını bekliyoruz. Tüm boyutları ile bakıldığı zaman oldukça önemli bir toplantı gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan EYT

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