Son dakika haberi: EYT'liye güzel haber! EYT için 5 aşamalı çözüm! İşte atılacak adımlar

Son dakika EYT haberi… 9 Eylül 1999 yılına kadar emeklilik şartı kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıllık sigorta priminin doldurulmuş olması ile birlikte toplam 5000 prim günüydü. Ancak bu tarihten sonra emekli olabilmek için yaş şartı getirildi ve vatandaşlar primlerini doldursalar dahi yaşı beklemek zorunda kaldı.

EYT konusuna getirilecek çözüm merakla beklenirken, hükümetten beklenen müjdeli haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “EYT’li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla (Vedat Bilgin) beraber paylaşacağız” diye konuştu.

A Haber’de EYT'liler ile ilgili merak edilen noktaları açıklayan Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem EYT düzenlemesi için atılacak adımları aktardı. İşte EYT düzenlemeleri için atılacak adımlar...

KAPSAMIN BELİRLENMESİ:

Tarif yapılacak, bu tarfin sonundadan kimler EYT kanunu kapsamına girer diye böylelikle sayı ortaya çıkacak. 5 milyon diyen var 10 milyon diyen var....Öncelikle bunun tesbit edilmesi gerekiyor kimler hak sahibi olacak diye.

KİMLER EYT'Lİ GRUP?

9 ylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olmuş, kadınsa 20 yılı erkekse 25 yılı tamamlamış, belli bir prim gününü tamamlamamış ama yaş şartına takılımış grup.

EMEKLİLİK ŞARTLARININ TESPİTİ:

Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerektiğini belirten Faruk Erdem, 'Bu da önemli aşama bununda üzerine çalışılması lazım. Nasıl emekli edeceksiniz? daha önce Bağ-kurlu olmuş biri sonra SSK'lı olmuş hangi kurumdan emekli edeceksiniz? kaç yaşında emekli edeceksiniz? gibi formüller var.' bunların da tespit edilmesi gerektiğini bildirdi.

MALİ BOYUTUNUN TESPİTİ VE KAYNAK BULUNMASI:

Yaşa takılanların sayısı ile ilgili rakamlar ortaya atılsada kesin bir rakam yok. Ama farklı kurumdan sigortalı olduğu bir yapının olması çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor.

Erdem işin mali boyutunun olduğunu söylerek 'Neticede maaş verilecek. Dolayısıyla mali boyun tespiti ve kaynak bulunması önemli. Kimler emekli edilecekse onlara ne kadar maaş bağlanacak? Hangi kurumdan emekliyse o kurumdan mı maaş bağlanacak? hepisinin tespit edilmesi gerektiğini ve herkes için bir çalışma olması gerektiğini bildirdi.

Mali boyut ortaya çıktıktan sonra bu paranın bütçeleştirilmesi ve kaynağının sağlanması ile ilgili de çalışma yapılacak..

UYGULAMA USULLERİ

Bu aşamada uygulama ile ilgili kısımların tespit edilmesi gerekiyor.Örneğin; 9 eylül öncesinde olanlar emekli edilecek denecek . Belki kişi emekli olmak istemiyor. Belki memur emekli olmak istemiyor.. Burada resen emeklilik mi olcak? bize mi sorulacak? Kimler isteyecek. Bu soruların tespiti lazım.

YASALARŞMA AŞAMASI

Bütün aşamalar tamamlandıktan sonra yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor.

Burada bir tasarı hazırlanacak Meclise gelecek. Meclis'te belki buna ilaveler, çıkatmalar yapılıp. Son haline gelecek. Sonra yasalaşacak

