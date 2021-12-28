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Son dakika haberi: Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı! Bakan Nebati'den ilk açıklama

28.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" dedi.

Son dakika haberi: Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı! Bakan Nebati'den ilk açıklama

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında yapıldı.

Bakan Nebati, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" sözlerine yer verdi.

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Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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