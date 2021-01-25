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Son dakika haberi: İş yeri vergi ödemelerine erteleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2021 08:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alınırken, bu işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi. Karar 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olurken, bu işletmeler mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak

Son dakika haberi: İş yeri vergi ödemelerine erteleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olurken, bu işletmeler mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

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