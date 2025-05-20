Son dakika haberi... İspanya'da elektrikten sonra ikinci şok! Tüm mobil şebekeler çöktü

Son dakika haberi... Geçen haftalarda aralarında İspanya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesi karanlığa bürünmüştü. Uzun süreli elektrik kesintileri dünya gündeminin bir numaralı konusu arasına girerken İspanya'da ikinci şok yaşanıyor.

BÜYÜK FİRMALAR DA KESİNTİDEN ETKİLENDİ

Ülkede bu kez de mobil şebekeler çöktü. Gelen bilgilere göre Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 gibi büyük şirketlerin de bu kesintiden etkilendiği belirtildi.

SORUN SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Öte yandan şebeke bağlantısı sorunlarının bu sabah 05:00 sıralarında başladığı aktarıldı.

ŞİRKET KAYNAKLARI SORUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Ülke basınındaki haberlere göre sıkıntının ülkenin önde gelen telekominikasyon şirketi olan Telefonica'da yaşandığı belirtildi. Yaşanan kesinti nedeniyle bazı özerk bölgelerde acil yardım hatlarına ulaşım sağlanamadı. Şirket kaynakları sorunun ağ yükseltmelerinden kaynaklandığını belirtti. Ekipler ise sorunu çözmek için çalışıyorlar.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANMIŞTI

İspanya'da yaklaşık olarak dört hafta önce de geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Ülke karanlığa bürünürken, ulaşım ve iletişim sistemleri çökmüştü. İspanya'daki vatandaşlar ise büyük çaplı kesintilerin ardından pilli radyo ve mum kullanmaya başlamıştı.

Ayrıntılar geliyor...