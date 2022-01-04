Son dakika haberi: Hemşire, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

Son dakika haberine göre, milyonlarca memurun merakla beklediği maaş zammı belli oldu. Enflasyon Aralık ayında büyük bir artış gösterirken, maaşlara yapılacak zam oranı da yükseldi. İşte memurların 2022 Ocak ayı aylıklarına yansıyacak zam ve yeni zamlı maaşları... Memurun, polisin, hemşirenin, imamın, öğretmenin, genel müdürün Ocak 2022 zamlı maaşları ne kadar oldu?

YÜZDE 2,5 İLAVE ARTIŞ MÜJDESİ

2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.

2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle:



Genel müdür (1/4) - 16.110 - 21.330

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8.493 - 11.188

Memur (Lisans - 9/1) - 5.205 - 6.854

Öğretmen (1/4) - 6.553 - 8.668

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.792 - 19.510

Baş komiser (3/1) - 8.488 - 11.162

Polis memuru (8/1) - 7.383 - 9.706

Uzman doktor (1/4) - 10.93 - 13.312

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6.349- 8.351

Mühendis (1/4) - 8.669 - 11.440

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5.417 - 7.132

Araştırma görevlisi (7/1) - 8.226 - 10.809

Vaiz (1/4) - 6.810 - 9.003

Avukat (1/4) - 8.277 - 10.934

*() Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

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Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4.881 TL’den 6.429 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 3.276 TL’den 4.289 TL’ye yükseldi. (AA)





