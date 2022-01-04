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Son dakika haberi: Sosyal medya sigara zammını konuşuyor: 35 TL'ye bir paket sigara! İşte sigara fiyatlarındaki son durum

04.01.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam mı geldi? Dün açıklanan sigara zammı sonrası konuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En ucuz, en pahalı sigara fiyatları ne kadar? Özellikle sosyal medyada yeni sigara fiyatları paylaşılmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi yeni fiyatları şaşırarak karşıladı. Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) artış nedeniyle sigara ve alkol ürünlerinde büyük bir zam yaşandı. İşte güncel sigara fiyatları...

Son dakika haberi: Sosyal medya sigara zammını konuşuyor: 35 TL'ye bir paket sigara! İşte sigara fiyatlarındaki son durum

Son dakika haberi... Güncel sigara fiyatları dün akşamdan beri en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. 2022'nin ilk günlerine girilirken elektrik ve doğal gaz artışlarından sonra sigara ve alkol ürünlerinde de ÖTV oranı yüzde 47.4 oranında arttırıldı. Buna göre vatandaşlar da güncel sigara fiyatlarını yakından takip ediyor. En ucuz sigara ne kadar oldu?

SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARINA BÜYÜK ZAM! EN DÜŞÜK SİGARA NE KADAR?

ÖTV'de yapılan zammın ardından asgari maktu vergi paket başına 9.77'den 14.39'a çıkacak. Yani eğer bu ÖTV oranının tamamı yansıtılırsa bir paket sigara bundan sonra en az 22.85 TL'ye satılacak. Bu durum da vatandaş tarafından olumlu karşılanmadı.

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SOSYAL MEDYA SİGARA ZAMMINI KONUŞUYOR

Sigara fiyatlarında yaşanan artışın ardından vatandaşlar hem sosyal medyada hem de benzer platformlarda bu zamma şaşırdıklarını ifade ediyor.

35 TL'YE SİGARA PAKETİ!

En çok tercih edilen markalar da sigara fiyatlarını güncelledi. Buna göre bazı markaların bir paket sigara fiyatı 30 TL, 35 TL aralığında konumlandı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 61 yorum
bu bir soygun başka bir şey değil.
içmeyin kardeşim. sigara ihtiyaç maddesi değil
yazıklar olsun
ÖTV KDV henüz gelmedi bu bir başlangıç

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