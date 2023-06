Son dakika: Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı mı oluyor? Resmi Gazete kararı bekleniyor...

Son dakika haberi... Seçimlerin ardından hükümetin yeni yapılanma sürecinde hızlı adımlar atılırken, Mehmet Şimşek ‘tam yetkili’ Hazine ve Maliye Bakanı olarak Nureddin Nebati’nin yerine göreve getirildi. Şimşek’in ilk adım olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına kimi seçeceği merak edilirken hafta başında kritik bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası başkanlığı için birkaç aday olduğu gündeme gelse de Şimşek’in ABD’de ekonomi ve finans alanında birçok önemli görevlerde bulunmuş Dr. Hafize Gaye Erkan ile görüştüğü öğrenildi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KİM OLACAK?

Uluslararası kredibilitesi oldukça yüksek olan Erkan’ın Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olmasına ise neredeyse kesin gözü ile bakılıyor. Kararın ise bugün duyurulması bekleniyor.

Şimşek’in görevi devralırken yaptığı açıklama piyasalarda ‘ortodoks politika’ya dönüş sinyalleri olarak algılanmıştı. Erkan’ın yda yüzde 40’lardan devralacağı enflasyonu düşürmek için atacağı adımların bu yönde olacağı ifade edilirken, uluslararası normları yakalamada Bakan Şimşek ile uyum içinde çalışacağı yorumları yapılıyor.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

1982 doğumlu olan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Üniversitesi'ni birincilikle bitirip tam burslu olarak ABD'ye gitti ve orada finans alanında çalıştı. Erkan, ABD'nin en genç finans profesörü olup iş dünyasında başarı basamaklarını hızla çıktı, banka başkanlığına kadar yükseldi, finans alanında önemli kadınlar listesine girdi.

FİRST REPUBLİC BANK’TA ÇALIŞTI

1985’te kurulan First Republic Bank bünyesinde görev aldı. First Republic Bank'ta neredeyse sekiz yıl boyunca Co-Chief Executive Officer, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Depozito Sorumlusu ve Co-Chief Risk Officer gibi görevlerde bulundu.

Daha önce Goldman Sachs'ta neredeyse on yıl geçirdi. Yönetici Direktör ve Finansal Kuruluşlar Grubu Analitik ve Stratejiler Bölümü Başkanı olarak görev aldı. Erkan, büyük ABD bankaları ve sigorta şirketlerinin yönetim kurullarına ve yönetici yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yaptı.

İZLENMESİ GEREKEN KADINLAR LİSTESİNDE

Erkan, Mart 2022'de Fortune 500 şirketi Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katıldı ve 2019'dan 2021'de LVMH tarafından satın alınana kadar Tiffany & Co.'nun Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca, Princeton Üniversitesi Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapmaktadır. 2019 yılında, Crain's'in Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar listesine ve American Banker'ın İzlenmesi Gereken Kadınlar listesine seçildi.

2018 yılında, San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 listesine ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listesine seçildi. San Francisco Business Times'ın araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında 40 yaşın altında President veya CEO unvanına sahip tek kadın olarak belirlendi.

New York Şehri Ortaklığı Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta ve National Coalition of Girl’s Schools'ın aktif bir destekçisidir. Ayrıca, STEM eğitimi, mentorluk ve mesleki gelişim aracılığıyla dezavantajlı geçmişe sahip genç kadınları amaca yönlendiren Hafize Gaye Erkan, First Republic Fellowship Programı'nın kurucusudur. Ayrıca, Young Presidents' Organization, Council on Foreign Relations ve International Women's Forum üyesidir.