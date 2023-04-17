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Son dakika: Hazine Bakanlığı duyurdu: 1,5 milyon kişi başvurdu! 50 milyar liranın üzerinde borca yapılandırma...

17.04.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı borç yapılandırmasında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Buna göre kamu borçlarına yapılandırmaya 1,5 milyon mükellef başvururken, toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıktı.

Son dakika: Hazine Bakanlığı duyurdu: 1,5 milyon kişi başvurdu! 50 milyar liranın üzerinde borca yapılandırma...

Son dakika: 13 Mart'ta yürürlüğe giren yasayla birlikte başta vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar olmak üzere çok sayıda kurumun alacağı yapılandırılıyor.

Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1 milyon 529 bin 285 oldu. 2 milyon 302 bin adet yapılandırma dosyası oluşturulurken, toplam 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı. Şimdiye kadar 1,6 milyar liralık tahsilat gerçekleşti.

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YAPILANDIRMADA SON TARİH

Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

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Yapılandırma

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