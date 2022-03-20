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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'enflasyon' mesajı

20.03.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'enflasyon' açıklaması geldi. Viranşehir Mitingi'nede vatandaşlara hitap etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'enflasyon' mesajı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantılarda dile getirdiği bürokrasiye yönelik açıklamalarına yenilerini ekledi.

"ÖNÜNDE BİZ DURACAĞIZ"

Şanlıurfa Viranşehir'de konuşan Bakan Nebati, "Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız" diye konuştu.

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Nebati, enflasyonla ilgili açıklamalarına da devam etti. Bakan Nebati'nin öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

"MİLLETİ BAŞIMIZIN ÜZERİNDE TAŞIYORUZ"

"Zorluklar yaşıyoruz. Dünyada emtia, petrol fiyatları yükseliyor. Yansıtmamaya çalışıyoruz. Enflasyonun baskısı altındayız, halledeceğiz. Bu ülke güçlü bir ülke. Allah da razı millet de razı 20 yıldır nasıl hizmet için getiriyorsa bundan sonra da getirecektir biz imanla iş yapıyoruz, milleti başımızın üzerinde taşıyoruz.

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"KARAMSARLIK YAYANLAR..."

Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bu günler geçecek. Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum. Bu ülke hiç kimseye eyvallah etmez"

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı
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