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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu, ekonomide yeni dönem! İşte 6 maddede alınan yeni kararlar

10.06.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlarca ekonomide atılacak yeni adımlar belli oldu. Herkesin Hazine ve Maliye Bakanlığının 'ekonomide yeni adımlar atılacak' açıklaması sonrasında merakla beklediği kararlar dün akşam açıklandı. İlk etapta gelire endeksli senet, tüketici kredilerine vade düzenlemesi, kredi kartı asgari ödemesi, Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı, halka arzlarla ilgili indirim kararı ve emtia pazarı kurulması adımı atıldı.

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu, ekonomide yeni dönem! İşte 6 maddede alınan yeni kararlar

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada "Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Bu açıklama sonrasında merakla beklenen yeni ekonomik adımlar açıklandı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK ve SPK tarafından alınan yeni kararlar şöyle:

1-GELİRE ENDEKSLİ SENET

Hazine Maliye Bakanlığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada “Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında; Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir. Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES’ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir. Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir. İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

2-TÜKETİCİ KREDİLERİNDE VADE DÜZENLEMESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

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3- KREDİ KARTLARI ASGARİ ÖDEMELERİ

BDDK, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi.

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4- MERKEZ BANKASINDAN ZORUNLU KARŞILIK KARARI

Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan kararda Türk Lirası ve dolar cinsinden mevduatlara dikkat çekildi.

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5- SPK’DAN HALKA ARZLARLA İLGİLİ İNDİRİM KARARI

Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK), yapılan açıklamaya göre yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek ve şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildi.

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6-EMTİA PAZARI KURULDU

SPK, Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı’nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını açıkladı.

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak adımları açıkladı! GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecekSon dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak adımları açıkladı! GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek


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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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