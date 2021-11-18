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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz büroları tebliği ile ilgili açıklama

18.11.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde yapılan değişiklikleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesinin sadece kimlik ibrazına yönelik olduğu ve kesinlikle serbest piyasaya müdahale amacı taşımadığı ifade edildi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz büroları tebliği ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde yapılan değişiklikte işlem limitlerinin belirlenmesine yönelik ibareyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme'ye yönelik bazı yorumların yapıldığı görüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, "Düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir" denildi.


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döviz resmi gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı
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