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Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üstü için zorunlu olacak

18.11.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz alım-satımında kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı.

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üstü için zorunlu olacak

Döviz alım-satımında kimlik tespiti, 100 dolar ve üzerindeki alım-satımda şart olacak.

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döviz Hazine ve Maliye Bakanlığı Amerikan Doları
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