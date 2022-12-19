Son dakika: Hem benzin hem motorin! Akaryakıta çifte indirim geliyor (19 Aralık Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol ve dolar kuru ile yön bulan fiyatlar indirim ve zam haberleri ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorine (mazot) gelen zamların ardından akaryakıta çifte indirim geleceği öğrenildi. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, benzin fiyatı kaç TL, motorine indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 19 Aralık Pazartesi İzmir, Ankara, İstanbul'da benzin fiyatı ve motorin fiyatı…

SON DAKİKA: MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM

Küresel petrol fiyatları son 1 yılın en düşük seviyelerinde hareket etmeye devam ederken akaryakıt fiyatlarında yeni indirimi gündeme getirdi. Bu kapsamda Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Aralık ayı içinde benzine toplamda 2,76 TL indirim yapıldı ve litre fiyatı 17,43 TL’ye geriledi. Geçtiğimiz hafta yapılan son zam sonrası ise benzinin litre fiyatı 18,5 TL’ye çıktı. 21,05 TL’ye kadar gerileyen motorin ise geçen hafta yapılan 1,75 TL’lik zam sonrası 22,8 TL’ye yükselmişti.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 18,51 TL

Motorin fiyatı: 22,80 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 18,72 TL

Motorin fiyatı: 22,97 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 18,70 TL

Motorin fiyatı: 23,04 TL



