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Son dakika: Herkes bunu merak ediyordu: EYT’de yeni gündem ‘maaş zamanı’! ‘En geç’ diyerek açıkladı…

18.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Milyonlarca EYT’li vatandaş, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularına yanıt ararken, yeni bir konu daha gündeme geldi. Düzenlemesinin çıkması halinde EYT’lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacağı merak ediliyor. Uzman isim 10’uncu ayı işaret ederek açıkladı. İşte son dakika EYT haberinin detayları…

Son dakika: Herkes bunu merak ediyordu: EYT’de yeni gündem ‘maaş zamanı’! ‘En geç’ diyerek açıkladı…

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışma grubu oluşturulmuştu. Erken emeklilik hayali kuranlar için yeni EYT düzenlemesinin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. EYT primi eksik olan emekli adayları içinse 3 seçenek gündemde. “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek? Sorularının yanında milyonlarca kişinin aklında bir başka soru daha var: “Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasanın çıkması halinde ilk maaşını ne zaman alabilecek?” Vergi Uzmanı Muhammet Bayram konuya ilişkin flaş açıklamalarda bulunarak milyonların merak ettiği konuya açıklık getirdi.

3 SEÇENEK VAR

Burada 3 seçenek öne çıkıyor. Birincisi, bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları. İkincisi, 3600 prim günü ile kısmi emekli olmaları. Üçüncüsü ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. Kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları bulunuyor.

EYT düzenlemesi çıktıktan sonra vatandaşlar eğer primleri tamamsa emekli olabilecek. Ancak primi eksik ise bunlar tamamlandığında ya da borçlanma yaparak emeklilik hakkını kullanacak. Ancak EYT düzenlemeleri kapsamında bazı beklentiler de bulunuyor.

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EYT’LİLERİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Milliyet’e konuşan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, “Ekimde Meclis’in açılmasıyla birlikte sözleşmelilerin kadroya alınmasıyla geçici işçilerin durumu görüşülecek. Bakan Vedat Bilgin, ‘Takvimimiz net önümüze gelince değerlendiriyoruz’ demişti. 3600 ek gösterge oldu, geçici işçiler gündeme geldikten sonra EYT’liler görüşülecek. EYT’de süreç yeni başladı çünkü çalışma grubu kuruldu. Bu grup kaç kişinin EYT’li olduğunu tespit edecek. Daha sonra Maliye Bakanlığı bürokratları çalışacak. Burada EYT’lilerin emekli olmasında Hazine’ye getirilecek yük hesaplanacak. Bu kapsamda EYT netleşecek. Belki prim tamamlanmayanların primi tamamlanacak. Yaşı yetmeyenlere yönelik bir karar çıkarılacak. Burada net bir tarih vermek mümkün değil ama öngörü olarak gelecek sene ocak ayı içerisinde eğer EYT problemi çözülürse maaş alınmaya başlanır” ifadelerini kullandı.

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“EN GEÇ EKİM’DE ÇÖZÜME KAVUŞMASI GEREKİYOR”

“2023 yılının bütçesi 2022 yıl sonunda ayarlanacağı için eğer bütçede olmasa dahi Cumhurbaşkanına ek bütçe kaynağı oluşturulabilir ama normal şartlarda bütçeye girmesi gerekmektedir. Ocak ayı içerisinde eğer çözülürse ocak ayı içerisinde ilk emekli maaşı yatar” diyen uzman isim, “Şu an 48-50 yaş bandında olan 1 milyon kişinin varlığından bahsediyoruz burada kanun çıktıktan sonra kişilere bir hak tanınacak. 2-3 ay içerisinde ya elektronik olarak ya da fiziki olarak başvurun denilecek. Onun için bir süre konulması lazım. Bunun en geç 10. ayda çözülmesi lazım ki ocak ayında maaşlar yatırılabilsin” şeklinde değerlendirmede bulundu.

BAKAN BİLGİN’İN ‘TÜRK USULÜ FORMÜL’ SÖYLEMİ HAKKINDA

Türk usulü formüle ilişkin de yorum yapan Bayram, “EYT’lilerin asıl isteği hiçbir formül olmaksızın yaşa takılmadan sigorta yıl süresi ve prim süresinin tamamlanarak emekli olması. Bu mümkün olsaydı biz formül konuşmuyor olacaktık. Avrupa’da da EYT’liler olduğu için ve onlar da yaşı beklediği için formüller var. Kısmi emeklilik formülü, erken emeklilik gibi formüller var. Bakan Bilgin’in çalışmadan sonra ‘çok itibar edilmemeli, biz Türk usulü bir formül yapacağız’ dedi. Yani biz yeni bir formül çıkaracağız dedi. Bazı formüller üzerinde şu an çalışılıyor. Hem EYT grubu hem Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışıyor. Zaten çalışma grubunun amacı bu formülleri üretmektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
EYT aile ve çalışma bakanlığı çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin
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