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SON DAKİKA | Hükümet 700 bin kişiye 12.000 TL teklif etmişti! Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

08.05.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Toplu İş Sözleşmesi 2023 zammı için yüz binlerce kişi görüşmelerden çıkacak sonuçları bekliyor. Bu kapsamda maaşlara zamda son viraja girildi. “Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?” sorusuna yanıt aranırken açıklamalar ise peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında merakla beklenen o tarihi duyurdu. Toplu iş sözleşmesi son dakika haberi için detaylar ve hükümetin zam teklifi…

SON DAKİKA | Hükümet 700 bin kişiye 12.000 TL teklif etmişti! Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Son dakika haberleri… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün görüşmeleri kapsamında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerini makamında kabul etti. Ancak görüşmelerden yine bir sonuç çıkmadı.

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İlk görüşmeler sonucunda hükümetin kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiği, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıklanmıştı. Daha sonra zam teklifi yeniden güncellendi. Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğu belirtildi. Ancak taraflar bu teklife sıcak bakmazken kamu işçisi zammı için merakla beklenen açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Toplu sözleşme zammı ve taban ücretler için tarih tarihi duyurdu ve, "Kamu işçisi zam oranını Salı günü kamu oyuna açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

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HAK-İŞ: TAM BİR MUTABAKAT SAĞLANAMADI

Cuma günü yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Arslan, toplu iş sözleşmesinin nihai noktada uzlaşması için çaba göstereceklerini vurgulayarak, "Samimiyetle, Sayın Bakan, TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ettik. Verimli bir toplantıydı ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık. Tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek" değerlendirmesini yaptı.
700 bine yakın kamu işçisinden 365 bininin asgari ücretli olduğunu dile getiren Arslan, "Toplu iş sözleşmesini abartılı şekilde yansıtanların ve işçilerin bugün asgari ücretle çalışmasının farkında olmayan çevrelerin bunun farkında olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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TÜRK-İŞ: SEÇİMDEN ÖNCE BU MESELENİN BİTMESİNİ TALEP EDİYORUZ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da 700 bini aşkın işçiyi ilgilendiren bu çalışmanın, aileleri de düşünüldüğünde 4 milyon kişiyi kapsadığına işaret ederek şunları kaydetti:
"Verirlerse uygun bir rakam ne ala vermezlerse biz bu meseleyi seçimden önce bitireceğiz diye bir ayet yok. Onun için bir an evvel ailelerin talebini yerine getirsinler. Talepleri karşılasınlar. Yani salı son olur, salıdan sonra zaten bu meseleyi görüşmenin bir anlamı kalmaz. Salı günü inşallah bizim önümüze taban ve tavan ücretle ilgili bir rakam getirirler. İdari maddelerde takıldığımız bir konu var. Onları çözerler. Sözleşmeye bağlı olup bu ücret kime veriliyor? Bu ülke halkına veriliyor. Kime veriliyor? Bu ülkede yaşayan işçiye veriliyor. Neyi konuşuyoruz? 10 bin, 11 bin lirayı konuşuyoruz, etin 325 lira olduğu bir yerde konuştuğumuz rakamlar bu. Yani biz burada afaki bir rakam istemiyoruz."

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DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.


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