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SON DAKİKA: Hükümet düğmeye bastı, emeklilik sistemi sil baştan! Emekli yaşı ve prim gün sayısı yeniden belirlenecek!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.07.2024 07:32
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Son dakika haberi... Enflasyon farkı, seyyanen zam ve refah payı, kök maaş çıkmazıyla gündemden düşmeyen emeklilik sistemi için hükümet harekete geçti. Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. Hangi formüller masada, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı değişiyor mu? İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA: Hükümet düğmeye bastı, emeklilik sistemi sil baştan! Emekli yaşı ve prim gün sayısı yeniden belirlenecek!

Son dakika: Milyonlarca emekli haziran ayı verilerinin ve en düşük emekli maaşlarının açıklanmasının ardından zamlı maaş hesaplara geçecek. Zam döneminde emeklilik sistemine dair çok sayıda eleştiri gündeme geldi. Hükümet emeklilik sistemi için düğmeye bastı, çalışmalar başladı. Emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak sabitlenecek ve herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Emekli maaşı düşük olanlara da desteklerle yardımcı olunması formülü masada.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

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PRİM GÜN SAYISINA GÖRE MAAŞ

Ekonomim'de yer alan habere göre, emekli yaşı, sigorta süreleri yeniden belirlenecek. Prim gün sayısı yeniden formüle edilecek. Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak.

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DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ALANA DESTEK UYGULANMASI MASADA

Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek. Yapılan çalışmaya göre hâlen 58 ve 60 olan emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65’e yükseltilecek. Ancak bu durum, EYT ile getirilen hakları etkilemeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile AK Parti’nin ekonomi kurmayları, emeklilik sistemini değiştirmek için çalışmalara başlıyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BELLİ BİR LİMİTE GETİRİLECEK

En düşük emekli aylığı belli bir limite getirilecek. Artık en düşük emekli maaşına hazine destek vermeyecek. Hane bazlı emekli maaşlarına destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geçinemeyen ve emekli maaşı düşük olan dar gelirlilere yol-yakıt- gıda ulaşım gibi destekler sağlanacak. Kira yardımı nakit olarak verilecek.

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AK PARTİ KAYNAKLARI KONUŞTU

AK Parti kaynakları konuya ilişkin olarak, "Emekliliği; sosyal güvenlik sistemimizi çok adil bir formülle belirleyip, bütün emeklilerin emekli olacakları tarih itibarıyla ne kadar maaş alabileceklerinin netleştirileceği, dönem dönem bunlar için uyarı geleceği, prim artırdığında daha fazla maaş alabilme noktasında kıstasların kullanılacağı bir sisteme taşımamız lazım. Bizim en büyük zorluğumuz şu; maaş ödediğimiz emekli sayısı 16 milyon 180 bin. Ama prim ödeyen, beyanname ile birlikte kayıt altına alınan 7 milyon 500 bin. Bizim kayıt dışıyla iyi mücadele etmemiz lazım" değerlendirmesini yaptı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkaran düzenlemeden 3,7 milyon kişi yararlanacak. Zamlı maaşlar ise Ağustos ayında hesaplara yatacak.

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emekli emeklilik yaşı en düşük emekli maaşı prim gün
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