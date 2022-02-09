Son dakika: İBB sosyal medyadan duyurdu! Halk ekmeğe zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından 11 Şubat tarihinden itibaren Halk Ekmek'te ekmeğin 2 TL'den satılacağını duyurdu. 250 gram olarak 1,50 TL'ye satılan halk ekmeğin 11 Şubat'tan itibaren yüzde 100 zamlanarak 2,50 TL'den satılacağı iddia edilmişti.

"2 TL'DEN SATILACAK"

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız."

11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız. — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) February 9, 2022

2 BUÇUK TL'DEN SATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İstanbul'da 250 gram olarak 1,50 TL'ye satılan halk ekmeği 11 Şubat'tan itibaren yüzde 100 zamlanarak 2,50 TL'den satılacağı iddia edilmişti. Bu iddianın üzerine Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, maliyet artışları nedeniyle zam yapılacağını doğruladı ancak zam oranının ekmekte yüzde 100 olmayacağını söylemişti.

Maliyet artışlarından dolayı zammın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Nama, bunu minimum tutmak için çabaladıklarını vurgulamıştı. Nama, "Diğer ürünlerde yüzde 100 zam olması konuşuluyor ancak ekmeğe yüzde 100 zam yapmamız söz konusu değil. Zam oranını minimum seviyede tutmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sosyal medyada yayınlanan fiyat listesi kesinlikle doğru değildir. Henüz alınmış net bir karar yok" ifadelerini kullanmıştı.

