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Son dakika: İkinci el araç satışında yeni dönem! Sıfır liste fiyatından yükseğe satılamayacak! Bakanlık detaylarını paylaştı: 300 bin TL cezası var...

06.07.2023 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araç satışında yeni dönem başladı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının yapılamaması hakkında yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İkinci el araçların, sıfır liste fiyatından yüksekten satılması 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Ticaret Bakanlığı yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. 15 Temmuz'da başlayacak, 300 bin lira cezası olacak...

Son dakika: Ticaret Bakanlığı, İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi. Bu kapsamda karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

KARARIN DETAYLARI

Yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, bu karara aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.

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Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak. Yönetmelik 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

300 BİN TL CEZASI VAR

Bakanlığın açıklamasında bu ilanları verenlere 300 bin TL ceza uygulanacağı ifade edildi. İşte karar metninin tamamı...

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el araba

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