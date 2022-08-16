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Son dakika: İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor... Araba fiyatları düşecek mi?

16.08.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, ikinci el otomobil satışına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce yapamayacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor... Araba fiyatları düşecek mi?

Son dakika... Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

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İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak.

Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Otomobil ikinci el
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bununda bir hilesini bulurlar
işte bu çok güzel şimdi herkese hayırlı işler
Şahıslar için de geçerli olacak mı

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