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Son dakika: İlk kez Meclis kürsüsünde! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.06.2024 15:54
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Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ilk kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin sunum yapmak için milletvekillerinin karşısına geçti.

Son dakika: İlk kez Meclis kürsüsünde! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'

Son dakika haberi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bugün ilk kez milletvekilleri ile bir araya geldi. Komisyonda milletvekillerine sunum yapaan Karahan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL’den fazla likidite çektik.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha temkinli şekilde faiz indirimlerine gidecekleri yönündeki beklentiler güçlendi.

Yılın ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını ve cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyon görünümünde kalıcı kötüleşmeye imkan vermeyeceğiz. Başta kırmızı et olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış lokanta-otel fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Enflasyon hedeflerde paralel şekilde düşene kadar sıkı para politikasını sürdürmeye kararlıyız. Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret ediyor.

Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlıyor. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.

İlk çeyreğe ilişkin veriler, iç talebin büyümeye yıllık bazdaki katkısının azalmakla birlikte halen yüksek seyrettiğine işaret etti.

Likidite gelişmelerini yakından takip ederek sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde toplam ticari kredi büyümesinde dengelenme bekleniyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Henüz resmi olmayan verilere göre, swap hariç net rezervde geçtiğimiz hafta itibarıyla pozitife geçmiş bulunuyoruz.

Olumsuz baz etkisiyle enflasyon mayısta zirveye ulaşmıştır, böylece geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflasyon dönemine gireceğiz.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdürüleceğiz.

Hazirandan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ana hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdürüleceğiz. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon son dakika Merkez Bankası Fatih Karahan
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