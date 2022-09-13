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Son dakika: İstanbul'da suya yüzde 40 zam geldi

13.09.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik ve doğal gaz zammı sonrası İstanbulluları üzecek bir başka haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) geldi. İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40,38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL’ye çıktı.

Son dakika: İstanbul'da suya yüzde 40 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte suya zam yapmak üzere belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantıda oybirliğiyle suya yüzde 40.38 zam yapıldı.

NİSAN AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü toplanan meclis, İstanbul'da suyun fiyatını konutta, birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltilmişti.

TEVFİK GÖKSU BÖYLE DUYURMUŞTU

İBB Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun çağrısını şöyle duyurdu:

"CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya yüzde 99.8 ile yüzde 188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB Meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor."


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Anahtar Kelimeler:
su ibb
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