Son dakika: İstanbul'da suya yüzde 40 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte suya zam yapmak üzere belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantıda oybirliğiyle suya yüzde 40.38 zam yapıldı.

NİSAN AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü toplanan meclis, İstanbul'da suyun fiyatını konutta, birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltilmişti.

TEVFİK GÖKSU BÖYLE DUYURMUŞTU

İBB Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun çağrısını şöyle duyurdu:

"CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya yüzde 99.8 ile yüzde 188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB Meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor."

CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya %99.8 ile %188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB Meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor.



Takdir Aziz İstanbullularındır. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) September 13, 2022



