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SON DAKİKA | İstanbul'da peş peşe iki zam! Su ve İBB'nin yurt ücretleri...

13.09.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da suya ve İBB'nin öğrenci yurtlarına zam kararı... İBB Meclisinde alınan kararla suya yüzde 25 zam yapıldı. Diğer yandan İBB'nin öğrenci yurtlarına da yüzde 36,84 zam yapıldı ve aylık ücret 950 liradan 1300 liraya çıktı.

SON DAKİKA | İstanbul'da peş peşe iki zam! Su ve İBB'nin yurt ücretleri...

Son dakika haberi: İstanbul'dan peş peşe iki zam haberi geldi! Buna göre İstanbul'da suya ve İBB'nin öğrenci yurtlarına zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ 2. Olağan Genel Kurulunda su fiyatlarına yüzde 25’lik zam teklifi kabul edildi.

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İSTANBUL'DA SUYA ZAM

İBB Meclisinde, İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

Teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın da 62,50 liraya çıkarılması teklif edildi.

Bu haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Zam teklifi onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

ÖĞRENCİ YURTLARINDAKİ AYLIK ÜCRET YÜZDE 36,84 ARTIŞLA 1300 TL OLDU

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi. Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi. Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi. Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak. (İHA/DHA/AA)

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