Son dakika: AFAD duyurdu! Balıkesir'de 4,8 büyüklüğünde deprem... İstanbul, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de de hissedildi

Son dakika: Dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22:48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedilmiş ve vatandaşlarda paniğe yol açmıştı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, artçı sarsıntılar hala devam ediyor. En büyüğü 4,6 olan 100'den fazla artçı sarntı yaşanırken, bölgede yeni bir deprem meydana geldi.

BALIKESİR'DE 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın verilerine göre saat 10:54'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem başta İstanbul olmak üzere; İzmir, Bursa, Manisa ve Eskişehir'de de hissedildi.

YARALANAN 26 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Ayrıca dün meydana gelen 6,1'lik depremin ardından 26 kişi yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yaralananlara ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu, hastaların taburcu edildiğini belirterek, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.