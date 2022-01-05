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Son dakika... İşte TOGG Sedan modelinden ilk görüntü! Las Vegas'ta sahne aldı

05.01.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil TOGG için son dakika gelişmesi... Amerika'nın Las Vegas eyaletinde bugün başlayan CES 2022 iki yıl aradan sonra yüz yüze kapılarını açtı. Sosyal medya hesabında TOGG standında sergilenecek aracın örtülü hali paylaşıldı. Görüntülerde Türkiye’nin otomobilinin daha kısa ve uzun olması sedan modeli için iddiaları güçlendirdi. İşte TOGG Sedan modeli için ilk görüntüler...

Son dakika... İşte TOGG Sedan modelinden ilk görüntü! Las Vegas'ta sahne aldı

Koronavirüs nedeniyle 2020’de iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), geçen yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmişti. Bu yıl yeniden yüz yüze yapılan fuar ABD'nin Las Vegas şehrinde kapılarını açtı. Gelişmeleri merakla takip edilen CES 2022, bu yıl Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk kez ABD’nin Las Vegas eyaletinden düzenlenen CES’te görücüye çıktı.

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Fuar öncesi TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız' denildi. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı. Las Vegas'taki CES 2022 öncesi yapılan paylaşımda C-Sedan son hali merak uyandırdı.

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Bu gelişmenin ardından ise CES 2022'yi takip eden gazeteci Hakkı Alkan, sosyal medya hesabından TOGG standında sergilenecek aracın örtülü halini paylaştı. Görüntülerde Türkiye’nin otomobilinin daha kısa ve uzun olması Sedan modeli için iddiaları güçlendirdi.

SEDAN MODEL C-SUV 'DAN 18 AY SORA YOLLARA ÇIKACAK

Geçtiğimiz hafta TOGG'un Gemlik fabrikasında açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, elektrikli C-SUV modelin 2023'ün ilk çeyreğinde, sedan modelin ise C-SUV 'dan 18 ay sora yollara çıkacağını bildirmişti.

TOGG CEO'su Karakaş, Togg'un da Türkiye'deki şarj altyapısı kurulum çalışmalarına destek vermesi yönünde karar aldıklarını belirterek, "Hızlı şarj altyapısının oluşmasına katkıda bulunmak için şirket kurduk. TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. ile hazırlıklara başladık. Şarj altyapısı gereksinimleri konusunda çalışmalar tüm paydaşların görüşleri alınarak tamamlandı" bilgilerini paylaşmıştı.

TOGG, önümüzdeki yıllarda sedan ve C-SUV haricinde, B-SUV, hatchback, MPV ve hafif ticari gibi farklı gövde seçeneklerine sahip elektrikli otomobiller de üretmeyi hedefliyor.

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