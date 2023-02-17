SON DAKİKA: Japon mühendisten ezber bozan İstanbul depremi sözleri! 'Bu ilçeler 7.5'e dayanır, orası 7.9'da bile hasar görmez...'

SON DAKİKA... Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine ağlarken bölgedeki diğer fay hatlarıyla ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımız deprem nedeniyle şehirlerini, evlerini terk etmek zorunda kaldı. AFAD'ın açıkladığı son sayılara göre can kaybımız 35 bini aştı. Japon bilim insanı Yoshinori Moriwaki, diğer fay hatlarıyla ilgili konuştu.

SON DAKİKA: JAPON MÜHENDİSTEN EZBER BOZAN 'İSTANBUL DEPREMİ' SÖZLERİ!

TV100 ekranlarında Ece Üner'e konuk olan Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, 'İstanbul'da 1. ve 2. köprüde güçlendirmeler yapıldı. Aynı şekilde Mecidiyeköy'deki ana viyadük de güçlendirildi. İstanbul'un bazı ilçelerinde de Japon bilim insanları aracılığıyla güçlendirmeler yapıldı' dedi.

SARIYER, ŞİŞLİ, ATAŞEHİR! 'BU İLÇELER 7.5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME BİLE...'

'Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir bu ilçeler güçlendirildi. Japonlar bilimsel olarak bu konuda yardım yaptı.

Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor ama güçlendirme yapılan yerlerde hasar beklendiği kadar kötü olmayacak. Depremin şiddeti 7.5 olsa bile güçlendirme yapılan Ataşehir, Şişli, Mecidiyeköy, Sarıyer, Beşiktaş gibi bölgelerde problem olacağını düşünmüyoruz'

ŞEHİR VE İLÇE ADI VEREREK UYARDI: RİSKLİ!

Yoshinori Moriwaki, Yalova merkezin Yalova'nın sahil ilçesi olan Çınarcık'ın ve Bursa'nın riskli olduğunun altını çizdi!

'OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 7.9'A BİLE DAYANIR!'

'Osmangazi Köprüsü ise 7.9 şiddetindeki depreme bile dayanıklı! O köprü deprem göz önünde bulundurarak yapıldı.

Doğu Anadolu fay hattı bu kadar kırılmaya başladı bundan sonra neresi diye düşünüyoruz. Hatay'da hasar oldu ama fay hattı daha kırılmadı. Kahramanmaraş'a kadar kırdı. Hatay'dan sonra güneye gelen Kuzey Kıbrıs'a giden bir fay hattı var. Elazığ'da da bir fay var.'

'MUŞ, BİTLİS FAY HATTI SIKINTILI; İZMİR'DE ETKİ DÜŞÜK OLUR'

Bingöl'den batıya uzanan fay hattında da tehlike var. Muş, Bitlis, Van... 2011'de Van'dan sonraki fay hattı kırıldı. Muş, Bitlis tarafında da deprem bekleniyor. Sonra da Marmara Depremi bekleniyor.

İzmir'deki fay hattı geçtiğimiz depremde kırıldı. İzmir'de yoğun bir deprem beklemiyoruz. Deprem geliyorsa da etkisinin düşük olacağını düşünüyoruz.'



