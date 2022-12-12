SON DAKİKA | Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...

Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan yeni kredi ve burs ücretlerini de duyururken, "Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sözlerime başlarken Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Turizmcilerle bir araya gelerek ülkemize yaptıkları katkılar için teşekkür ettim.

Bu hafta yurt içinde ve yurt dışında planladığımız çok sayıda programlarla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Bizim için cumhuriyetin 100. yılı demek istikbalimize yakışır eserlerle milletimizin karşısına çıkmak demek. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin cumhuriyetimizin ikinci asrına yatırım olarak görüyoruz. Enerjiden tarıma çok sayıda projemizi milletimizin emrine sunma tarihi olarak 2023'ü belirlememizin gerisinde böyle bir gerekçe var.

'HEP BİRLİKTE ORTAK GELECEĞİMİZE ODAKLANMALIYIZ'

Türkiye Yüzyılı vizyonu hayati bir önem kazanmıştır. Kendi içimizde mutlaka hayata geçirmemiz gereken hususlar bulunuyor. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında vaktimizi boşa tüketen tartışmaları artık geride bırakmalıyız. Sürekli aynı şeyleri yaparak her seferinde farklı sonuçlar ummak sağlıklı bir zihin olamaz. Yakın tarihte olup bitenlere dair kişisel görüşlerimiz ne olursa olsun hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalıyız. Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifini demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz.

Milletimizin üzerinde karanlık hesaplar yapan emperyalist güçlere karşı mücadele vermek zorundayız. Hala milli iradenin gücü yerine, emperyalistlerin inayetine bel bağlamak tarihten ders almamak demektir. Milletimiz terör örgütlerine, darbecilere karşı verdiğimiz mücadelede yanımızda yer alarak ne istediğini açıkça göstermiştir. Kalkınmamızı yerli ve milli bir anlayışla ilerletmemiz gerekir.

Kurduğumuz altyapının hayati önemi yaşanan her krizde daha iyi anlaşılıyor. Bu süreçte bizim de ciddi bedeller ödememize yol açan sıkıntılarımız oldu. Bir dönem şehirlerimizi tehdit eden terör saldırılarıydı. Uygulamaya koyduğumuz yeni stratejimizle terör örgütüyle mücadelemizi sürdürdük.

'ÜLKENİZE GÜVENİN'

Fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız bir gerçektir. Sevindirici olan ise bu tablo içinde Türkiye'nin büyümeye dayanan ekonomi programını uygulamayı sürdürmesidir. Bugün açıklanan işsizlik rakamları istihdamdaki artışı gösteriyor. Vatandaşlarımıza, üreticilerimize, perakendecilerimize, gayrimenkul ve araç sahiplerine seslenmek istiyorum. Ülkenize güvenin. Ülkenize zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun. Ülkenin ve milletin kaybettiği ortamda bireylerin kazancı gibi görünen hesaplar aldatmacadır.

'HERKES HESABINI 2023'TE YÜZDE 20'Lİ ENFLASYONA GÖRE YAPSIN'

Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortadayken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Ülkemizin hakkına el uzatanları pişman edeceğiz. Enflasyonu 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine, 2024'te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Ülkemizin bunca fedakarlıkla eşiğine getirdiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonunu kurban etmeyeceğiz. Biz hiç kimsenin işine, gücüne, alışına, satışına, kazancına karşı değiliz. Karşı olduğumuz tek şey vicdan sınırlarının dışına çıkan niyetler ve eylemlerdir.

ÇOCUK İSTİSMARI KONUSU

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta evliliği ile öncesinde ve sonrasında yaşanan acılar hususundaki görüşlerimi de paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar arkadaşlarım gereken gayretleri gösterdiler. Bunları görmezden gelen muhalefet söz konusu. Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik durumunu kabul etmemiz mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız iddiaları tüm boyutlarıyla soruşturarak iddianameyi hazırlamıştır. İlk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiştir. Geçmişteki ihmaller ve eksiklerde soruşturma kapsamında ele alınmıştır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın. Senin böyle bir hassasiyetin de yok. Bu meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmek art niyet ürünüdür. PKK'nın annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, her türlü istismara maruz kalan 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi görmek istiyoruz. Bay Kemal, Diyarbakır annelerini ne zaman ziyaret ettin?

Enerjinin her alanında son 20 yılda önemli gelişmeler kaydettik. Bütün dikkatimizi yerli gazımızı cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşlarımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Karada ve denizde 8 bin kişi kesintisiz çalışıyor.

Karadeniz'de Fatih, Yavuz, Kanuni ile birlikte 51 gemi faaliyet gösteriyor. 2200 metre denizin altında 170 kilometrelik boru yerleştirme işlemini tamamladık. Tuna 1 kuyusundan itibaren 15 arama, tespit ve üretim kuyusunun sondajını bitirdik. Gazı karada işleyecek Filyos doğal gaz işleme tesisinin yüzde 85'ini tamamladık.

Sadece Karadeniz gazıyla yetinmedik. Boru hatlarımızı, gaz depolama tesisimizi de genişlettik. Yeraltı doğal gaz depolama tesislerimizin kapasitesi 6 milyar metreküpe ulaştı. Bunu 10 milyar metreküpe çıkartacağız. Cuma günü 4,6 milyar metreküp hacme ulaşan Silivri doğal gaz tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz.

Sosyal yardım politikamız günümüz gerçeklerine uygun şekilde insanlarımızın hayat standartlarını daha yüksek seviyede tutmayı amaçlıyor. 3 milyon haneye 3,8 milyar nakdi kaynak aktarımı yapacağız. Engelli ve yaşlı aylıklarının ödemelerini de sürdürüyoruz. Kasım ayında 1,3 milyon yaşlı ve engellimize 2,1 milyar lira ödedik. Doğal gaz tüketim desteği için kasımda 386 milyon TL ödeme yaptık. Sadece kasım ayında sosyal yardım programları üzerinden vatandaşlarımıza aktardığımız kaynak 10,2 milyar TL'yi bulmuştur. Vatandaşlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile belirli konularda desteğe ihtiyaç duyan insanlarımızı valilik ve kaymakamlıklarımız üzerinden ilgili kurumlarla irtibata geçmeye davet ediyorum.

'1,5 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYIRDIK'

Yeni bir sosyal yardım faaliyeti de gençlerimize, öğrencilerimize sesleniyorum. Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup devlet okulunda okuyup dereceye giren öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar destek vereceğiz. YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkına sahip olan öğrencilerimize başarı destekleri sağlayacağız. Aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1,5 milyar liralık kaynak ayırdık.

Düzce ve çevresinde yaşanan depremin etki alanındaki esnaf ve sanatkarına da müjde vermek istiyorum. Bu bölgedeki esnaf ve sanatkarımızın kredi ödemelerini 3 ay süreyle erteliyoruz. Böylece 7 binden fazla esnaf ve sanatkarımız 700 milyon liralık kredi ödeme yükünü 3 ay süreyle erteleme imkanına kavuşmuştur.

YENİ KREDİ BURS ÜCRETLERİ

Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını hatırlayın biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itibarıyla lisansta 850 lira idi. Şimdi bunu 850 liradan 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liradan 2500 liraya, doktorada 2550 liradan 3750 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca temmuz ayında daha önce kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerindeki güncellemeleri silerek sadece ana para ödemelerini sağlayan bir düzenleme yapmıştık. Barınma yardımını da 750 liradan 1800 liraya çıkardık. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

