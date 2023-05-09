SON DAKİKA | Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor: Rakam ortaya çıktı! Hükümet 12 bin TL teklif etmişti, 13 bin TL iddiası…

Son dakika haberi… 700 bin kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi 2023 zammı için nefesler tutuldu. Yaklaşık 3 aydır devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar tekliflerini sunmuş ve orta yol bulunmaya çalışılmıştı. Ancak anlaşma henüz sağlanamazken bugün gerçekleştirilecek son toplantıda nihai bir karara varılacak. Kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak.

TARAFLARIN TEKLİFİ

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ taban maaş olarak brüt 15 bin lira, ilk altı ay için yüzde 45 zam ve sonraki altı aylar için ise yüzde 5 zam artı enflasyon farkı istemişti. İşçi tarafı ayrıca yüzde 15'lik bir refah payı da talep etmişti.

Yapılan ilk görüşmede kamu tarafından yüzde 30 zam ve 11 bin lira taban ücret masaya gelmişti. Daha sonra kamu bu rakamları değiştirmiş ve taban ücreti 12 bin liraya zam oranını da yüzde 40'a çekmişti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 ZAMMI NE OLACAK?

Ancak edinilen bilgiye göre kulislerde bu rakamın 13 bin liraya kadar çıktığı bilgisi olduğu aktarıldı. Tarafların bu rakamlar üzerinden bir orta yol bulması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİ DE İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan ortaya çıkacak oranlar hemen hemen bütün kesimleri ilgilendirecek. Çünkü yapılacak zam oranları Temmuz ve Ağustos ayındaki artışları yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.



