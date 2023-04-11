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SON DAKİKA: Kamuda mülakat kalktı mı? Kamuda, öğretmen atamalarında, işe alımlarda mülakat kaldırılıyor mu?

11.04.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda mülakat kalktı mı sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda birbirinden önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan kamu işe alım süreci hakkında da konuştu. Peki, Kamuda mülakat kalktı mı? Kamuda, öğretmen atamalarında, işe alımlarda mülakat kaldırılıyor mu? İşte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Kamuda mülakat kalktı mı? Kamuda, öğretmen atamalarında, işe alımlarda mülakat kaldırılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program kapsamında AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Kamuya atamalardaki mülakatlar ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan 'Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız' açıklamasında bulundu. Peki, Kamuda mülakat kalktı mı? Kamuda, öğretmen atamalarında, işe alımlarda mülakat kaldırılıyor mu? İşte tüm detaylar...

KAMUDA MÜLAKAT KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde kamuda işe alım süreci hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

Kamuda mülakatın kaldırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" diye konuştu.

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