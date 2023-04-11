SON DAKİKA: Kamuda mülakat kalktı mı? Kamuda, öğretmen atamalarında, işe alımlarda mülakat kaldırılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program kapsamında AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Kamuya atamalardaki mülakatlar ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan 'Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız' açıklamasında bulundu. Peki, Kamuda mülakat kalktı mı? Kamuda, öğretmen atamalarında, işe alımlarda mülakat kaldırılıyor mu? İşte tüm detaylar...

KAMUDA MÜLAKAT KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde kamuda işe alım süreci hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

Kamuda mülakatın kaldırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" diye konuştu.

