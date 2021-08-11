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Son Dakika! Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

11.08.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklama yapması bekleniyor.

Son Dakika! Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

Yüz binlerce işçinin merakla beklediği toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bugün saat 14.30'da TÜRK-İŞ'e giderek açıklama yapacak.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN BRÜT TALEBİ 4 BİN 800 LİRA

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmiş ancak sendikalar bu teklifi geri çevirmişti

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