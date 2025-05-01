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Son dakika | Kanal İstanbul için "Günü geldiğinde yapacağız" çıkışı! Bakanlardan peş peşe açıklamalar: "Asla vazgeçmedik"

Türkiye'nin gündeminde bir kez daha Kanal İstanbul tartışmaları var. Dün Bakan Kurum'un "Gündemimizde yok" açıklamasının ardından bugünse Bakan Uraloğlu'ndan çarpıcı bir açıklama geldi. "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız" diyen Uraloğlu projeden "asla vazgeçmediklerini" belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yaptığı 'referandum' çağrısı da konuşulmaya devam ediyor.

Son dakika | Kanal İstanbul için "Günü geldiğinde yapacağız" çıkışı! Bakanlardan peş peşe açıklamalar: "Asla vazgeçmedik"
Hazar Gönüllü

Gündeme her geldiğinde geniş yankı uyandıran Kanal İstanbul projesi hakkında bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin zamanlamasıyla ilgili de mesaj verdi.

KANAL İSTANBUL İÇİN "KESİNLİKLE" VURGUSU

Bakan Uraloğlu proje hakkında "Kanal İstanbul Türkiye’nin bir ihtiyacıdır, kesinlikle yapacağız. Zamanını istişare edeceğiz, vatandaşın görüşünü dinledik. Yakın zamanda başlayacak değil ama asla vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız" ifadelerini kullandı.

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BAKAN KURUM "GÜNDEMİMİZDE YOK" DEMİŞTİ

Dün ise AK Parti grup toplantısı öncesinde konuşan Kurum Kanal İstanbul ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Kurum, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik" demişti.

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İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

Silivri'de tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkan Ekrem İmamoğlu ise, Kanal İstanbul projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek referandum çağrısı yapmıştı. İmamoğlu'nun dün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekildeydi:

"Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul. İstanbul’a neden göz diktiğini biz de biliyoruz millet de biliyor. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin.

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Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin.

Milletin sırtına milyarlarca dolar yük olacak, havasını, suyunu, tarım arazilerini ve doğasını yok edecek; şehri daha da yaşanılmaz hale getirecek, nüfusu ve trafiği arttıracak bu geri dönülmez ihanet projesinin akıbetine, milletimiz karar versin. Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar."

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