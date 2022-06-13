Son Dakika: Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın fiyatlara etkisi ne olacak? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı

Son dakika haberi: Karadeniz'de bulunan doğal gazının evlere ulaşması için gazı karaya taşıyacak borular bugün döşenmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle Karadeniz'de bulunan doğal gaz için bugün denize ilk boru indirme ve kaynak işlemleri gerçekleştirildi. Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği gelişmenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber'de Karadeniz gazına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Dönmez, Karadeniz gazı mutfakta yerini ne zaman alacağından karada petrol arama faaliyetlerinde yeni noktaların nereler olduğuna kadar pek çok konuda merak edilenleri cevapladı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Yıl sonuna kadar borulama işlemini bitireceğiz. Sadece tek boru da yok burada aslında. Gazı taşıyacağımız 16 inçlik bir boru hattının yanında ona yardımcı olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin sahaya gönderileceği bir hattımız var.

Buradaki çalışmaların çok kısa sürede başarıyla neticelenmiş olması tüm dünyanın da dikkatini çekti. Biz gerek 2020’deki keşifte gerekse 2021’deki Amasra keşfimizle o yıl tarihlere dünyanın denizlerdeki en büyük ikinci keşfi olarak geçtik.

VATANDAŞIN CEBİNE NASIL YANSIYACAK?

Karadeniz'den üreteceğimiz gazın fiyatı çok daha uygun olacaktır. Bu uygunluk, hem vatandaşı mutlu edecek, hem de devletimizi. Yıllardır bu ülke yerli gazı bekledi. Çalışmalar şu anda devam ediyor. Gazı bulduk ama onu daha çıkartacağız sisteme dahil edeceğiz. Keşfedilen gazın faydasını 84 milyon insanımız hissedecek. Bu gaz hepimizin.

