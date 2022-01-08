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  4. Son dakika... Kartlı alışverişte rekor kırıldı!

Son dakika... Kartlı alışverişte rekor kırıldı!

08.01.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası verilerine göre 31 Aralık haftasında 194,7 milyar TL’lik kartlı harcama yapılarak rekor kırıldı.

Son dakika... Kartlı alışverişte rekor kırıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 31 Aralık haftasında kartla yapılan harcamalar rekor seviyeye yükseldi. Buna göre söz konusu dönemde 194,7 milyar TL ile rekor seviyede kartlı harcama yapıldı.

31 Aralık haftasında çeşitli gıda kategorisi altındaki kartlı harcamalar 21,3 milyar TL'ye çıktı. Veriler gıda ve market harcamalarının da rekor seviyede olduğunu gösterdi.

Market harcamaları ise aynı dönemde 68,3 milyar TL olarak kaydedildi. Böylelikle iki kategoride de tüm zamanların en yüksek haftalık verisi izlendi.


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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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