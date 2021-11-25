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Son Dakika: Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

25.11.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya gelmişti. Kavcıoğlu toplantının ardından, "Bu toplantılar daha önce ayarlanan toplantılar, bir olağanüstü gelişme toplantısı değil. İyi bir görüşmeydi, faydalı bir bilgilendirme oldu. Sektör ve BDDK birbiriyle çok uyumlu. Bankacılık sektörümüz çok güçlü." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşen ve 2.5 saat süren toplantı sonrası Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Kavcıoğlu, "Toplantımız mutat toplantılardan, zaten dönem dönem Bankalar Birliği Başkanımızın başkanlığında BDDK Başkanımız, banka genel müdürlerimiz bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyoruz, güncel değerlendiriyoruz. Daha önce de yapmıştık. Bu da o toplantılardan bir tanesi. Bankacılık sektörümüz çok güçlü ve genel değerlendirmelerimiz de bu yönde. Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu, olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir değerlendirme oldu. BDDK Başkanımız toplantıda. Zaten normalde de bir ilişki ve iletişim halindeyiz. Herhangi bir problem yok, çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en iyi ve en başarılı sektörlerden bir tanesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Kavcıoğlu, toplantının gündeminin sorulması üzerine ise, "Genel değerlendirmeler, her zaman olduğu gibi. Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörüyle ilgili yeni bir yıla giriyoruz öncesinde yılın değerlendirmesi, bankacılık sektörünün değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK'dan karşılıklı olarak görüş alışverişleri, bunlar konuşuldu. Her zaman olduğu gibi çok değişik bir şey yok" cevabını verdi.


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Kritik toplantı başladıKritik toplantı başladı
Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu
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