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  4. SON DAKİKA | Kırmızı ette fiyat artışlarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama! 'Tavizsiz şekilde uygulanacak'

SON DAKİKA | Kırmızı ette fiyat artışlarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama! 'Tavizsiz şekilde uygulanacak'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
26.03.2025 09:20
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Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı'ndan "Kırmızı ette illerimizde eş zamanlı denetimler başlamış olup, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz bir şekilde uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

SON DAKİKA | Kırmızı ette fiyat artışlarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama! 'Tavizsiz şekilde uygulanacak'

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı "Kırmızı ette stokçuluğa ve fahiş fiyata geçit yok" ifadeleriyle bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı kırmızı et
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