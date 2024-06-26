SON DAKİKA: Emekliye refah payı, asgari ücretliye ara zam yok! Bakan Işıkhan 3 Temmuz öncesi noktayı koydu

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam gelecek mi? sorusuna son noktayı koydu.

İlk kez bu kadar net konuşan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında bir araya geleceğini söyledi.

EMEKLİYE DE REFAH PAYI YOK

Emekli maaşı zammı 3 Temmuz'da belli olacak. Herkesin beklentisi 6 aylık enflasyon farkına ek refah payı bekliyordu. Bakan Işıkhan emekliye de kötü haberi duyurdu. Emekli maaşı zammı hakkında konuşan Işıkhan, refah payının gündemlerinde olmadığını açıkladı.





