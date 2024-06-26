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  4. SON DAKİKA: Emekliye refah payı, asgari ücretliye ara zam yok! Bakan Işıkhan 3 Temmuz öncesi noktayı koydu

SON DAKİKA: Emekliye refah payı, asgari ücretliye ara zam yok! Bakan Işıkhan 3 Temmuz öncesi noktayı koydu

26.06.2024 11:54
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Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.06.2024 11:54
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net konuştu. Asgari ücrete ara zam olmayacağını komisyonun Aralık ayında bir araya geleceğini söyledi. Emekli maaşı zammı hakkında konuşan Işıkhan, refah payının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam gelecek mi? sorusuna son noktayı koydu.

İlk kez bu kadar net konuşan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında bir araya geleceğini söyledi.

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EMEKLİYE DE REFAH PAYI YOK

Emekli maaşı zammı 3 Temmuz'da belli olacak. Herkesin beklentisi 6 aylık enflasyon farkına ek refah payı bekliyordu. Bakan Işıkhan emekliye de kötü haberi duyurdu. Emekli maaşı zammı hakkında konuşan Işıkhan, refah payının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Express


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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