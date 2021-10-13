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  4. Son Dakika: Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi kabul edildi

Son Dakika: Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi kabul edildi

13.10.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

Son Dakika: Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi kabul edildi

Kanun teklifi ile kooperatiflerin dış denetim sisteminin yeniden düzenlenmesi ve etkin denetim sistemi kurulması hedefleniyor.

Ayrıntılar gelecek...

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