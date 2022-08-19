SON DAKİKA: Kredi çekecekler dikkat! Faiz indirimi kararı sonrası Merkez Bankasından bir hamle daha gelebilir

Son dakika haberi: Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı büyük yankı uyandırdı. Bazı ekonomistler kararı desteklerken bazıları da eleştirilerini sıraladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bakanı Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat; enflasyon ve kredi kullanımıyla ilgili yorumlarda bulundu.

İşte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bakanı Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat'ın o sözleri...

MERKEZ BANKASINDAN MÜDAHALE GELDİ

"Merkez Bankası, faiz indirimden sonra kurda bir atak olacağını düşündüğü için bir müdahale geldi. 18.10 savunulamazsa dolar daha yukarıya da gidebilir. İki ay önceki toplantı öncesi de faiz indirimi konusunda iddialar vardı.

Faizi indirme kararının önemizdeki dönemde TL'de değer kaybı ve daha yüksek enflasyona yol açacağını düşünüyorum. Yerli bankalar da enflasyon beklentisini daha yukarıya taşıyacaklardır.

'FAİZ İNDİRİMİ BUNA GÜVENEREK YAPILDI GİBİ...'

Dün rezervler açıklandı. Merkez Bankasının brüt rezervi son üç haftada 15 milyar dolar civarında artmış. Son üç haftadan bahsediyorum. Swap haric net artışa baktığımız zaman 2.5 milyar dolar civarında... Rusya'dan geldiği iddia edilen para var. Faiz indirimi de biraz bunlara güvenilerek yapıldı gibi gözüküyor.

Türkiye'de enflasyon yüzde 80! ABD'de yüksek enflasyon ama 8, 8.5. Burada yüksek enflasyon var. Geçen yıl faiz indirimi yapıldı bankaların faiz oranı azalmadı tam tersine arttı.

KREDİLER İÇİN YENİ BİR KARAR GELEBİLİR!

Merkez Bankası bir karar alıp bankalar politika faizine üst sınır koyabilir. Krediler için bu tutum gelebilir. Böyle bir düzenleme gelecek gibi gözüküyor! Şimdi politika faizi %13, Merkez Bankası 'Bankalar bundan sonra bunun 5 puan üstünde kredi verebilir' gibi bir sınır koyulabilir."



